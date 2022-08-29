Resmi açıklama geldi: Alexander Sörloth, Real Sociedad'a döndü

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:34
<p>Fenerbahçe’nin forvet transferi listesinde bulunan RB Leipzig futbolcusu Alexander Sörloth, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Sociedad’a imza attı.</p>

Fenerbahçe’nin forvet transferi listesinde bulunan RB Leipzig futbolcusu Alexander Sörloth, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Sociedad’a imza attı.

<p>Bir dönem Trabzonspor forması da giyen yıldız golcü, Fenerbahçe’nin kendisini transfer etme isteğini karşılıksız bıraktı. </p>

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen yıldız golcü, Fenerbahçe’nin kendisini transfer etme isteğini karşılıksız bıraktı. 

<p>Türkiye’ye dönmek istemediğini söyleyen 26 yaşındaki Norveçli, Alexander Isak’i Newcastle United’a satan ve forvet ihtiyacı oluşan Real Sociedad ile anlaştı.</p>

Türkiye’ye dönmek istemediğini söyleyen 26 yaşındaki Norveçli, Alexander Isak’i Newcastle United’a satan ve forvet ihtiyacı oluşan Real Sociedad ile anlaştı.

<p>Trabzonspor’un RB Leipzig’e 20 milyon Euro’ya sattığı Sörloth, Bundesliga’da beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon da Real Sociedad’a kiralanmıştı. Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta sadece 8 gol atabilen Sörloth, 1 de asist yaptı.</p>

Trabzonspor’un RB Leipzig’e 20 milyon Euro’ya sattığı Sörloth, Bundesliga’da beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon da Real Sociedad’a kiralanmıştı. Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta sadece 8 gol atabilen Sörloth, 1 de asist yaptı.

<p>Real Sociedad’dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvetin 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.</p>

Real Sociedad’dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvetin 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

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