Resmi açıklama geldi: Alexander Sörloth, Real Sociedad'a döndü

Trabzonspor’un RB Leipzig’e 20 milyon Euro’ya sattığı Sörloth, Bundesliga’da beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon da Real Sociedad’a kiralanmıştı. Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta sadece 8 gol atabilen Sörloth, 1 de asist yaptı.