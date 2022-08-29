Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele saat 19:15'te başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak.
Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.
Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı.
Ev sahibi Arabam.com Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ile birlikte Bruma ve Joshua King kadroda yer almadı. Berisha, Pelkas ve Filip Novak ise teknik direktör Jorge Jesus'un tercihiyle İstanbul'da kaldı. Joao Pedro ise maç kadrosuna dahil edildi.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Cekici, Pavicic, Muric, Bytyqi, Muhammet
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, Emre, Valencia, Lincoln
43. KEZ RAKİPLER
Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 32'sini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım 108 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 47 gol kaydetti.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 21 kez konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.
Fenerbahçe, Konya'da 48 gol attı, kalesinde ise 26 gol gördü.
Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 2-1 kaybetmişti.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
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