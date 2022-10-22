Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

22 Ekim 2022 Cumartesi, 17:43

Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri 25. dakikada Kennya Cordner ve 49. dakikada Zenatha Goeieman Coleman'dan geldi. Galatasaray'ın gollerini ise 45+2. dakikada Milica Denda, 84. dakikada Yağmur Uraz ve 90+3. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 3 puanda kaldı.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İki ezeli rakibin kadın takımları geçen sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.