Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'nin golleri 25. dakikada Kennya Cordner ve 49. dakikada Zenatha Goeieman Coleman'dan geldi. Galatasaray'ın gollerini ise 45+2. dakikada Milica Denda, 84. dakikada Yağmur Uraz ve 90+3. dakikada Ebru Topçu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 3 puanda kaldı.
İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI
İki ezeli rakibin kadın takımları geçen sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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