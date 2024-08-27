Salzburg - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Pep Lijnders yönetimindeki Salzburg, kendi sahasında Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
SALZBURG - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Salzburg Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SALZBURG - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli olarak yayımlanacak.
Salzburg, deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.
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