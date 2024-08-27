Salzburg - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2024 Salı, 10:56
Salzburg - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Salzburg - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Lijnders yönetimindeki Salzburg, kendi sahasında Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Salzburg - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SALZBURG - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Salzburg - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SALZBURG - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli olarak yayımlanacak.

Salzburg, deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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