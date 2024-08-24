Haftayı galibiyetsiz kapatmıştık: UEFA ülke puanından Türkiye'ye kötü haber!

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını kazanamaması sonrası UEFA ülke puanı sıralamasındaki en yakın rakibimiz Çekya farkı açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:58
Haftayı galibiyetsiz kapatmıştık: UEFA ülke puanından Türkiye'ye kötü haber!
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Avrupa'da mücadele eden Türk takımları haftayı galibiyetsiz kapattı. 

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını kazanamaması sonrası en yakın rakibimiz Çekya farkı açtı.

Avrupa kupalarında oynanan play-off mücadelelerinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

TEMSİLCİLERİMİZ HAFTAYI GALİBİYET ALAMADAN TAMAMLADI

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Avrupa Ligi play-off turunda ise Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Başakşehir ise haftayı golsüz eşitlikle kapattı.

ÇEKYA FARKI AÇTI

Bu sonuçların ardından Türkiye, puanını 35.600'e yükseltti.

En yakın rakibimiz Çekya ise puanını 36.850'ye yükseltti.

Türkiye puanını 0.3, Çekya ise 0.5 artırdı. Böylece Türkiye ile Çekya arasındaki fark 0.2 puan artarak 1.25'e yükseldi.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer alırken Çekya ise 9. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin en yakın takipçisi 31.250 puanla 11. sıradaki Norveç.


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