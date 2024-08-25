UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Salzburg - Dinamo Kiev mücadelesini FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:59
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Salzburg Stadı'nda 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

ARDA KARDEŞLER DÖRDÜNCÜ HAKEM

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Valerio Marini ise AVAR olarak görev yapacak.

Eşleşmedeki ilk maçı Salzburg 2-0 kazanmıştı.


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