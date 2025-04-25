Salzburg - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında İsviçre'nin Nyon kentinde Slazburg U19 ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.
UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor U19, yarı finalde Daniel Beichler'in ekibi Salzburg U19 ile karşılaşacak.
SALZBURG - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.
SALZBURG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Jasper Vergoote'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
FİNALDE RAKİP YA BARCELONA YA DA ALKMAAR
Trabzonspor U19 takımı, rakibini elemesi durumunda finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!