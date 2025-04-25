Salzburg - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Salzburg - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında İsviçre'nin Nyon kentinde Slazburg U19 ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
25 Nisan 2025 Cuma, 09:52
Salzburg - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Salzburg - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor U19, yarı finalde Daniel Beichler'in ekibi Salzburg U19 ile karşılaşacak.

Salzburg - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SALZBURG - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.

Salzburg - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SALZBURG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Jasper Vergoote'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

FİNALDE RAKİP YA BARCELONA YA DA ALKMAAR

Trabzonspor U19 takımı, rakibini elemesi durumunda finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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