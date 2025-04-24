Trabzonspor maçına saatler kala Göztepe'ye kötü haber!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Trabzonspor deplasmanına çıkacak Göztepe'ye İsmail Köybaşı'ndan kötü haber geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe bu akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Rakibini eleyen takım finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.
Öte yandan maça saatler kala Göztepe'ye kötü haber geldi.
Ajansspor'un haberine göre sakatlığı süren İsmail Köybaşı, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.
Zorlu müsabakada İsmail Köybaşı'nın yerine Nazım Sangare görev alacak.
Trabzonspor'un Göztepe'yi konuk edeceği Türkiye Kupası yarı final maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.
Etiketler: #ismail köybaşı #göztepe #trabzonspor
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