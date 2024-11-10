Şampiyon Zeynep Sönmez, Cumhuriyet'e konuştu: 'Bazı şeyleri yapabiliyorsak Atatürk sayesinde'
WTA Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda zafere ulaşan milli tenisçi Zeynep Sönmez, Cumhuriyet'e konuştu.
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Meksika’daki Merida Açık’ı kazanarak WTA sıralamasında ilk 100’e girmeyi başardı ve kariyerinde tarihi bir adım attı. Avustralya Açık’a eleme oynamadan katılacak 22 yaşındaki Sönmez, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.
Sönmez, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yılı için “Bugün Türkiye’de bazı şeyleri yapabiliyorsak, bu Atatürk sayesinde. Bu da bir kadın sporcu olarak benim için çok özel. Umuyorum ilerleyen süreçte Türk halkının yapabileceklerini, gücünü gösterdiğimiz bir döneme gireriz” dedi.
Zeynep Sönmez yakaladığı başarı ve bundan sonraki hedefleri hakkında şunları söyledi:
'TÜRKİYE'DEN GELEN İLGİLER ÇOK POZİTİFTİ'
Cumhuriyetin 101. yılını kutladığımız hafta bir cumhuriyet kadını Meksika'da şampiyon oluyor ve Türk bayrağını dalgalandırıyor. Tüm Türk halkını gururlandıran bu özel olay için ne söylemek istersiniz?
"Çok güzel bir zamana denk geldi. Tabi bu başarıdan dolayı ben de çok mutlu oldum. Böyle bir zamana denk gelmesiyle Türkiye'den gelen ilgiler de çok pozitifti. Bu durum da beni oldukça mutlu etti."
'6 YAŞINDAKİ KIZ ŞU ANKİ KIZI GÖRSE ÇOK MUTLU OLURDU'
Önümde 2 tane Zeynep Sönmez fotoğrafı var. Biri 6 yaşında basketboldan kaçıp raketlerle oynayan küçük kız. Diğeri ise 22 yaşında Meksika'da şampiyon olan genç bir kadın. Şampiyonluğa uzanan o serüveni nasıl değerlendirirsiniz?
"Çok fazla emek verilen uzun bir serüven. Sadece benim değil, ailemin, etrafımdaki insanların, bu zamana kadar antrenörlüğümü yapmış olan ya da herhangi bir şekilde bana faydası olmuş bir sürü insanın emeği var bunun içinde. Tabii ki 6 yaşındaki o kız, şu anki kızı görse çok mutlu olur, gurur duyar. O yüzden bunun verdiği mutluluk ve umut benim için çok büyük."
'BENİM İÇİN ANLAMI DAHA BÜYÜK OLDU'
Bu başarılarınız sizi takip eden kimse için sürpriz değildir. Geçen seneki bir röportajda ilk 200 içinde kalıcı olmak istiyorum demiştiniz. Bu başarının bu kadar erken gerçekleşeceğini düşünüyor muydunuz?
"Aslında hedeflerimde çok fazla zaman koymayı sevmiyorum. Ama bunun dışında bu başarının da erken gelmesi benim için bir o kadar iyiydi. İlk 150'ye girdikten sonra kısa sürede böyle bir başarı almış olmanın anlamı benim için daha büyük oldu."
'BİR ÖNCEKİ MAÇTAN DAHA İYİ BİR MAÇ OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIM'
Roland Garros ana tabloya kalmayla başlayan serüven, Merida’da şampiyonlukla bir basamak üste çıktı şimdi sıradaki hedefinizi belirlediniz mi?
"Önümüzdeki en büyük turnuva Avustralya Açık. Avusturalya Açık öncesi de birkaç turnuva oynamayı planlıyorum. Ama bu turnuvalarda derece olarak bir hedefim yok. Sadece sahada bir önceki maçtan mental ve fiziksel olarak daha iyi bir maç oynamaya, kortta daha iyi durmaya çalışacağım."
'ŞAMPİYONLUK PLANLADIĞIM BİR ŞEY DEĞİLDİ'
WTA seviyesinde ana tabloda Merida’ya kadar 4 galibiyetiniz bulunuyordu. Merida’da arka arkaya aldığınız 5 galibiyetle şampiyonluğa ulaştınız. Turnuva öncesi böyle bir başarıyı bekliyor muydunuz?
"Aslında turnuva öncesi böyle bir başarı aklımda hiç yoktu. Japonya'daki turnuva sonrası Meksika'ya gideceğimiz belli değildi. Birkaç takımla konuşmamdan sonra tenis olarak iyi hissettiğimi, sadece fiziksel olarak biraz zorlanabileceğimi ama bunu da turnuvaya adapte sürecinde atlatabileceğimi düşündük. Aslında yüzde yüz gideceğim bir turnuva değildi, biraz son anda karar verdik. Bu başarı benim için de sürpriz oldu biraz. Tabii ki de turnuvayı ve her maçı kazanmak için oynuyorum ama bu şampiyonluk planladığım bir şey değildi."
'EMİNİM Kİ BASKIYI HİSSETTİĞİM ZAMANLAR OLACAK'
91. sıraya yükselerek Avustralya Açık’a eleme oynamadan katılım hakkı sağladınız. Sıranızı korumanız veya daha da yükselmeniz durumunda diğer grand slam turnuvaları için de bu hakkınız devam edecek. İlk 100’deki sıranızı korumak ilerideki maçlarda üstünüzde bir baskı oluşturur mu?
"Bu benim için çok yeni bir duygu. Şu an turnuvadan yeni döndüğüm için bunu çok düşünmüyorum ama eminim ki baskıyı hissettiğim zamanlar olacak."
'DAHA KEYİFLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Grand Slam turnuvalarına direkt katılma hakkı kazanmanızın ardından Grand Slamler için eleme oynamak yerine o hafta oynanan WTA turnuvalarından birine katılabileceksiniz. Bu durum sizin hayatınızda veya antrenmanlarınızda bir değişiklik yaratacak mı?
"Her maça farklı bir planla çıkıyorum. Bazen oyuncuya göre bazen de nasıl hissettiğime göre değişiyor ama özellik bir plan değişikliğine gitmeyeceğim. Beni buralara getiren neyse onları yapmaya çalışacağım fakat ilk 100'deki oyuncularla daha fazla karşılaşma ihtimalim var artık. Bu yüzden daha keyifli olacağını düşünüyorum."
'ZİHNİMDE MAÇTAKİ HER SENARYOYU OYNUYORUM'
Bu seneye baktığımızda teklerde 63 maça çıktınız pek çok farklı ülkeye gittiniz farklı zeminlerde farklı başarılı sporcularla karşılaştınız. Bu sizi hem mental hem fiziksel olarak nasıl etkiliyor, maçlara nasıl hazırlanıyorsunuz?
"Maçlarda kiminle oynayacağım genelde 1 gün önceden belli oluyor. Rakibimin maçlarda nasıl oynadığını, oyun stilini ve mental durumunu maçlarını izleyerek takımımla birlikte taktiksel bir plan oluşturuyoruz. Ardından zihnimde maçtaki her senaryoyu oynayarak mental çalışmamı yapıyorum. Bunun bana maçlarda çok faydası olduğunu düşünüyorum."
'TENİS KONUSUNDA DAHA İYİ YERLERE GELEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'
Son dönemlere bakıldığında ülkemizde pek çok branşta genç sporcuların başarılı olduğunu görüyoruz. Ve o genç sporcuların en çok eleştirdiği konu da sponsor desteği olabilir. Siz sponsor desteğini nasıl vurgulayabilirsiniz, genç isimlerin başarılarına devam etmesinde sponsorun önemi sizce nedir?
"Türkiye'de tenise fazla ilgi yok fakat tenis konusunda iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Sponsorluk konusunda büyük tenis ülkelerinin oldukça gerisindeyiz. Ama zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Benim de sponsorlarım var sağ olsunlar bana destek oluyorlar fakat Türkiye olarak bu alanda daha fazla gelişebileceğimizi düşünüyorum."
'FEDERER HER ZAMAN FAVORİMDİ'
Önce Federer daha sonra da Nadal’ın tenise vedasıyla büyük üçlüden sadece Djokovic kaldı. Sence teniste bundan sonra böyle bir dominasyonu tekrar görebilecek miyiz?
"Ben tekrardan böyle bir üçlünün gelmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Hepsi çok özel oyunculardı. Kişisel olarak Federer her zaman favorimdi ama diğer iki oyuncu da inanılmazlar. Ama bir daha böyle bir üçlü gelir mi? Hiç sanmıyorum."
'TÜRKİYE'DEN GELEN DESTEKLER BENİ MUTLU EDİYOR'
Türk tenisinde Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay gibi bir çok başarılı isim çıktı. Ancak siz özellikle son 1 senedir Türkiye'de tenis denildiğinde akla gelen ilk isim oluyorsunuz. Bu başarınızdan sonra artık bayrağı devraldığınızı düşünüyor musunuz ve Türk halkının bu desteği sizi nasıl motive ediyor?
"Ben hiçbir oyuncunun birbiriyle kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyorum. Onların oldukça iyi kariyerleri oldu. Tüm Türk tenisçilere saygı duyuyorum. Ben daha çok kendime konsantre oluyorum, neyi daha iyi yapabilirime odaklanıyorum. Türkiye'den gelen destekler ise tabii ki beni oldukça mutlu ediyor. Bunun desteğini hissetmek de benim için çok özel."
'BAZI ŞEYLERİ YAPABİLİYORSAK ATATÜRK SAYESİNDE'
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği destek ve sizin gibi başarılı sporcuların yetişmesini sağlaması hakkında ne söylemek istersiniz?
"Bugün bazı şeyleri yapabiliyorsak Türkiye'de bu Atatürk sayesinde. Bu da bir kadın sporcu olarak benim için çok özel. Umuyorum ilerleyen süreçte Türk halkının yapabileceklerini, gücünü gösterdiğimiz bir döneme gireriz."
'ASIL AMACIM İNSANLARA İLHAM OLABİLMEK'
Kadın cinayetlerinin arttığı şu kötü dönemde siz tüm kadınlara bir ilham kaynağı oldunuz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
"Bir söz var 'Ümitsiz durumlar yoktur, ümitsiz insanlar vardır' diye. Ben bu sözün oldukça doğru olduğunu düşünüyorum. Evet oldukça zor bir dönemden geçiyoruz ve bazen umudumuzu yitirdiğimiz, çok çok üzüldüğümüz haberler oluyor. Ama 1-2 kişi demeden, kendimiz dahi dünümüzden daha iyi olmaya çalışırsak ben Türkiye'deki insanların çok potansiyelli ve çok güzel insanlar olduğunu düşünüyorum. Kendimizi geliştirmeye, iyi insan olmaya çalışmalıyız. Tenis benim için bir araç asıl amacım insanlara pozitif yönde ilham olabilmek, onlara dokunabilmek. Bu benim en büyük motivasyonum."
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