Şampiyon Zeynep Sönmez, Cumhuriyet'e konuştu: 'Bazı şeyleri yapabiliyorsak Atatürk sayesinde'

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Meksika’daki Merida Açık’ı kazanarak WTA sıralamasında ilk 100’e girmeyi başardı ve kariyerinde tarihi bir adım attı. Avustralya Açık’a eleme oynamadan katılacak 22 yaşındaki Sönmez, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Sönmez, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yılı için “Bugün Türkiye’de bazı şeyleri yapabiliyorsak, bu Atatürk sayesinde. Bu da bir kadın sporcu olarak benim için çok özel. Umuyorum ilerleyen süreçte Türk halkının yapabileceklerini, gücünü gösterdiğimiz bir döneme gireriz” dedi.

Zeynep Sönmez yakaladığı başarı ve bundan sonraki hedefleri hakkında şunları söyledi: