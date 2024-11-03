Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!

Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde karşılaştığı Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek finale çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
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AA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 23:40

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Zeynep Sönmez, organizasyonun yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.

ZEYNEP SÖNMEZ FİNALE YÜKSELDİ

Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.

22 yaşındaki Zeynep, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.


Etiketler: #Zeynep Sönmez #WTA #Meksika

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