Sergen Yalçın 2024'ün en iyilerini seçti: Listeye Galatasaray damga vurdu!

Yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, 2024 yılının en iyi futbolcularını seçti.

Sergen Yalçın 2024'ün en iyilerini seçti: Listeye Galatasaray damga vurdu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:51

Sergen Yalçın 2024 yılı sona ererken, 2024 yılında Süper Lig'e damga vuran isimleri sıraladı. Yorumcu Sergen Yalçın kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvette en iyi dediği isimleri seçti.

İşte Sergen Yalçın'ın seçtiği en iyi kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvet:

Kaleci: Fernando Muslera

Stoper: Davinson Sanchez

Orta saha: Lucas Torreira

Kanat: Yunus Akgün

Forvet: Victor Osimhen


Etiketler: #sergen yalçın #süper lig #galatasaray

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