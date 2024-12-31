Sergen Yalçın 2024'ün en iyilerini seçti: Listeye Galatasaray damga vurdu!
Yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, 2024 yılının en iyi futbolcularını seçti.
Sergen Yalçın 2024 yılı sona ererken, 2024 yılında Süper Lig'e damga vuran isimleri sıraladı. Yorumcu Sergen Yalçın kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvette en iyi dediği isimleri seçti.
İşte Sergen Yalçın'ın seçtiği en iyi kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvet:
Kaleci: Fernando Muslera
Stoper: Davinson Sanchez
Orta saha: Lucas Torreira
Kanat: Yunus Akgün
Forvet: Victor Osimhen
Etiketler: #sergen yalçın #süper lig #galatasaray
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