Galatasaray'da yılın en başarılısı Dries Mertens!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens 2024 yılında gösterdiği performansla beğenileri topladı.

Galatasaray'da yılın en başarılısı Dries Mertens!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:35

Galatasaray'da 2024 yılının en başarılı ismi Dries Mertens oldu.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEYE ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; 37 yaşında sergilediği performansla takdir toplayan Mertens, istatistiklerde zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda 2024 yılında 13 gol-22 asiste imzasını koyan Belçikalı 10 numara, toplam 35 gollük skor katkısında bulundu.

Mertens'i 21 gol-6 asistle 27 kez tabelayı değiştiren Mauro cardi takip etti. Bu ikilinin ardından 16 gol-9 asistle 25 gole etki eden Barış Alper Yılmaz geliyor.

Bu sezon maç kaçırmayan tek oyuncu olan ve 5 gol-9 asistle istikrarını koruyan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak yıldız oyuncuya takım arkadaşlarından ve yakın çevresinden futbolu bırakmaması yönünde telkinler gelmeye başladı.


Etiketler: #galatasaray #Dries Mertens #mauro icardi

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