Galatasaray'da yılın en başarılısı Dries Mertens!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens 2024 yılında gösterdiği performansla beğenileri topladı.
Galatasaray'da 2024 yılının en başarılı ismi Dries Mertens oldu.
İSTATİSTİKLERDE ZİRVEYE ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre; 37 yaşında sergilediği performansla takdir toplayan Mertens, istatistiklerde zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda 2024 yılında 13 gol-22 asiste imzasını koyan Belçikalı 10 numara, toplam 35 gollük skor katkısında bulundu.
Mertens'i 21 gol-6 asistle 27 kez tabelayı değiştiren Mauro cardi takip etti. Bu ikilinin ardından 16 gol-9 asistle 25 gole etki eden Barış Alper Yılmaz geliyor.
Bu sezon maç kaçırmayan tek oyuncu olan ve 5 gol-9 asistle istikrarını koruyan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak yıldız oyuncuya takım arkadaşlarından ve yakın çevresinden futbolu bırakmaması yönünde telkinler gelmeye başladı.
Etiketler: #galatasaray #Dries Mertens #mauro icardi
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!
- Sergen Yalçın 2024'ün en iyilerini seçti!
- Rennes, Fofana transferinde sona doğru!
- Galatasaray'da yılın en başarılısı Dries Mertens!
- Süper Lig devinden sürpriz Rey Manaj hamlesi!
- Newcastle deplasmanda Manchester United'ı devirdi!
- Chelsea'ye deplasmanda Ipswich Town şoku!
- Cristiano Ronaldo'dan flaş Al-Nassr kararı!
- Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka'yı devirdi!
- Fenerbahçe'den Fransız oyuncuya kanca!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- MTV zammı belli oldu!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- Saray'dan Öcalan'ın mesajına ilk yorum
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!