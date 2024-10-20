Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem M. Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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