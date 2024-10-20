Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 09:39
Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor.

Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem M. Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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