Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

Haber Merkezi
11 Nisan 2025 Cuma, 09:28
Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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