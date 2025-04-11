Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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