Samsunspor'dan dikkat çeken Galatasaray maçı paylaşımı: 'Sadece bir takım değil...'

Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Samsunspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Samsunspor'dan dikkat çeken Galatasaray maçı paylaşımı: 'Sadece bir takım değil...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 21:30

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında cuma günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Samsunspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Sadece bir takım değil, koca bir şehir sahaya çıkıyor..." açıklamasıyla yapılan paylaşımda bir video da yer aldı.

"KOCA BİR ŞEHİR SAHAYA ÇIKIYOR"

Videoda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda Galatasaray maçının önemine vurgu yapılarak şu ifadelede yer verildi:

"Biz şanlı Atatürklü armanın izindeyiz. Biz adım adım, omuz omuza geldik bugüne. Ve şimdi biz Avrupa hedefi için yeni bir mücadeleye hazırız. Biz buradayız, birlikteyiz. Yüreğimizle, inancımızla tribündeyiz. Bugün sahaya bir takım değil, bir şehir çıkıyor."

Videoda ayrıca Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'nun takım arkadaşlarına yönelik yaptığı motivasyon konuşmasına da yer verildi.

Zeki Yavru'nun sözleri şu şekilde:

"Evet beyler, bugün buraya sadece bir maç oynamaya gelmedik. Hepimizin arkasında kocaman bir aile var. Kocaman bir şehir var arkamızda, bunu unutmayın. Unutmayın, arkamızda bizi izleyen binlerce çocuklar var. Bugün sadece biz değil, bir şehir sahaya çıkıyor. Haydi Allah yardımcınız olsun." 


Etiketler: #samsunspor #galatasaray #süper lig

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