Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sport 2'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- HTŞ ile PKK/YPG arasında görüşme
- Özel'den yeni 'İmralı heyeti' açıklaması
- Emekliler yeni maaşları hakkında ne düşünüyor?
- Araştırma: Mavi göz geni tek bir atadan geliyor
- Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi
- Tolga Akalın'dan Akşener'e çok sert sözler!
- 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı!