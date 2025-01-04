Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2025 Cumartesi, 09:42
Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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