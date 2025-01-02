Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Sprint çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: #antrenman #trabzonspor #samsunspor #Trendyol Süper Lig
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