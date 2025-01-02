Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:28

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Sprint çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Etiketler: #antrenman #trabzonspor #samsunspor #Trendyol Süper Lig
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler