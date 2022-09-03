Schalke 04'e transfer olan Kenan Karaman: 'Oynamak için sabırsızlanıyorum'

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 18:00
<p>Beşiktaş'tan Schalke 04'e transfer olan Kenan Karaman ile ilgili Alman ekibinden dikkati çeken açıklamalar geldi. Sportif direktör ve teknik direktör Frank Kramer'in yanı sıra Kenan Karaman da transfer hakkında konuştu.</p>

Beşiktaş'tan Schalke 04'e transfer olan Kenan Karaman ile ilgili Alman ekibinden dikkati çeken açıklamalar geldi. Sportif direktör ve teknik direktör Frank Kramer'in yanı sıra Kenan Karaman da transfer hakkında konuştu.

<p>Sportif direktör Rouven Schröder, "Kenan Karaman ile sözleşme imzalayarak hücumdaki alternatifimizi artırdık. Kenan bizim için fiziksel ve sürat açısından doğru bir isim. Tüm pozisyonlar için de bir seçenek. Sportif kalitesinin yanı sıra 100'den fazla Bundesliga maçı ve uluslararası alanda elde ettiği deneyim çok önemli" ifadesini kullandı.</p>

Sportif direktör Rouven Schröder, "Kenan Karaman ile sözleşme imzalayarak hücumdaki alternatifimizi artırdık. Kenan bizim için fiziksel ve sürat açısından doğru bir isim. Tüm pozisyonlar için de bir seçenek. Sportif kalitesinin yanı sıra 100'den fazla Bundesliga maçı ve uluslararası alanda elde ettiği deneyim çok önemli" ifadesini kullandı.

<p>Öte yandan teknik direktör Frank Kramer ile Kenan Karaman arasındaki tanışıklık uzun sürelere dayanıyor. Kramer bu konuda, "Kenan'ı 10 yıldan fazla bir süredir tanıyorum. Hoffenheim'da U19'lardan ikinci takıma katıldığında birlikte çalışıyorduk. Kariyeri boyunca hem kanatlarda hem de merkezde oynayabilen çok yönlü bir oyuncuya dönüştü. Bizim için çok önemli bir güç olacak" dedi.</p>

Öte yandan teknik direktör Frank Kramer ile Kenan Karaman arasındaki tanışıklık uzun sürelere dayanıyor. Kramer bu konuda, "Kenan'ı 10 yıldan fazla bir süredir tanıyorum. Hoffenheim'da U19'lardan ikinci takıma katıldığında birlikte çalışıyorduk. Kariyeri boyunca hem kanatlarda hem de merkezde oynayabilen çok yönlü bir oyuncuya dönüştü. Bizim için çok önemli bir güç olacak" dedi.

<p>Sivasspor maçında ıslıklanan ve Schalke'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Kenan Karaman ise "Schalke'yi yüzde yüz tanımlayabileceğim duygular var; tutku, güzel duygular ve dürüst bir çalışma düzeni. Takımla birlikte maçlar oynamayı ve Frank Kramer ile yeniden bir araya gelmek için sabırsızım" diye konuştu.</p>

Sivasspor maçında ıslıklanan ve Schalke'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Kenan Karaman ise "Schalke'yi yüzde yüz tanımlayabileceğim duygular var; tutku, güzel duygular ve dürüst bir çalışma düzeni. Takımla birlikte maçlar oynamayı ve Frank Kramer ile yeniden bir araya gelmek için sabırsızım" diye konuştu.

<p>Beşiktaş'a geçen sezon transfer olan Kenan Karaman, 33 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. Kenan, 3 yıl boyunca Schalke'nin başarısı için ter dökecek.</p>

Beşiktaş'a geçen sezon transfer olan Kenan Karaman, 33 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. Kenan, 3 yıl boyunca Schalke'nin başarısı için ter dökecek.

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