Schalke 04'e transfer olan Kenan Karaman: 'Oynamak için sabırsızlanıyorum'

Sivasspor maçında ıslıklanan ve Schalke'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Kenan Karaman ise "Schalke'yi yüzde yüz tanımlayabileceğim duygular var; tutku, güzel duygular ve dürüst bir çalışma düzeni. Takımla birlikte maçlar oynamayı ve Frank Kramer ile yeniden bir araya gelmek için sabırsızım" diye konuştu.