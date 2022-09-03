Beşiktaş'ın ilgilendiği Jason Denayer için İngiltere'den açıklama!
Adı transferde Beşiktaş ile anılan Belçikalı Jason Denayer, İngiliz ekibi Wolverhampton ile de anılıyor. İngiliz ekibinin menajeri Bruno Lage, futbolcu için "Denayer'i çok iyi tanıyorum. Bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak" dedi.
Beşiktaş ile transferde adı anılan Belçikalı stoper Jason Denayer ile ilgili iddialar devam ediyor. Denayer ile ilgilenen İngiliz ekibi Wolverhampton'ın menajeri Bruno Lage, Denayer hakkında konuştu.
"DENAYER'İ ÇOK İYİ TANIYORUM"
Premier Lig ekibinin menajeri, "Oyuncu grubumuzdan genel itibarıyla memnunuz. Ancak; bazı eksiklerimizin olduğu doğru. Bu eksiği kapatma şansımız olursa daha iyi olacak. Denayer'i çok iyi tanıyorum. Bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak" ifadesini kullandı.
Bu yaz başında Fransız ekibi Lyon'dan ayrılan ve serbest kalan Jason Denayer ile Valencia, Rennes ve Beşiktaş ilgilenmişti. Sakatlık sonrası bir süre formasından uzak kalan Denayer, Lyon'da Peter Bosz'un gözünden düşen isimlerden biri olmuştu.
Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan son olarak 2.5 milyon Euro talep etmiş, siyah-beyazlılar ise en fazla 1.8 milyon Euro verebileceğini bildirmişti.
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