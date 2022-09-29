Selçuk İnan'dan Arda Güler açıklaması: 'Fatih Terim'le izledik'

ASIL OYUN ANLAYIŞIM HEP ATAK OLACAK"

Teknik direktörlük kariyerinde nasıl bir futbol, nasıl bir sistem ile oynatacağı hakkında ipuçları veren Galatasaray'ın efsane ismi şöyle devam etti:

"Şimdi şöyle bir gerçek var. Bugüne kadar ben hep atak futbolu oynayan takımların içinde oldum. Hep daha çok şampiyon olmak isteyen takımlarda görev yaptım. Kendi futbol stilim de oyun anlayışım da bu yöndeydi. Tabii gönül ister ki bu şekilde oynamak, hep atak yapmak, hep maçları kazanmak, şampiyonluklara oynamak. Ama bulunduğunuz yer, bulunduğunuz şartlar başka şekilde oynamanızı gerektirir. Asıl oyun anlayışım hep atak olacak."