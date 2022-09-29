Selçuk İnan'dan Arda Güler açıklaması: 'Fatih Terim'le izledik'
Teknik adamlıkta yeni bir sayfa açacağını ifade eden İnan, "Fatih hoca ile beraberdik.2 sene boyunca Fatih hocanın yardımcılığını yaptım, şimdi de artık yeni sayfa açacağım nasipse. Kendim teknik direktörlük yapmak istiyorum. Ekibimizi oluşturduk. Artık yavaş yavaş bu hayata atılacağız inşallah" dedi.
Yardımcı teknik direktörlük kariyerinden sonra Süper Lig'den veya başka liglerden teknik direktörlük teklifi gelip gelmediği ile ilgili olarak Selçuk, "İnsanların size güvenip güvenmediğini siz hissedersiniz, konuşursunuz. Planlar şartlar size uyarsa ondan sonra çalışmaya başlarsınız hedefler doğrultusunda. Ben de böyle bir şey bekliyorum. İyi bir proje bekliyorum. Bana inanan, güvenen bir yerde olmak istiyorum. Bu yüzden de çok acele etmiyorum" diye konuştu.
ASIL OYUN ANLAYIŞIM HEP ATAK OLACAK"
Teknik direktörlük kariyerinde nasıl bir futbol, nasıl bir sistem ile oynatacağı hakkında ipuçları veren Galatasaray'ın efsane ismi şöyle devam etti:
"Şimdi şöyle bir gerçek var. Bugüne kadar ben hep atak futbolu oynayan takımların içinde oldum. Hep daha çok şampiyon olmak isteyen takımlarda görev yaptım. Kendi futbol stilim de oyun anlayışım da bu yöndeydi. Tabii gönül ister ki bu şekilde oynamak, hep atak yapmak, hep maçları kazanmak, şampiyonluklara oynamak. Ama bulunduğunuz yer, bulunduğunuz şartlar başka şekilde oynamanızı gerektirir. Asıl oyun anlayışım hep atak olacak."
"SAHADA OLMAK BENİM BAŞLICA HEDEFİMDİ"
Türk futbolunda Selçuk İnan'ı özel kılan özellikler hakkında konuşan İnan, "Benim için en önemli şey gittiğim her takımda istikrarlı olmam. Bu benim için en önemli kriterdi. Gittiğim takımlarda çok maç oynamak her zaman sahada olmak benim başlıca hedefimdi. Bunu fazlasıyla başardım, ama onun dışında bir orta saha oyuncusunun sahip olduğu özellikler çok önemli. Hep sahanın içerisinde olmalısınız. Mücadele etmeniz, oyunu iyi okumanız ve gerektiğinde skora katkı vermeniz gerekiyor. Benim belki diğer orta saha oyuncularından farkım, biraz daha skora katkı sağlamamdı" ifadelerini kullandı.
"TARİH YAZILIRDI"
Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde hangi maçın skorunu değiştirmek istediğini açıklayan İnan, "Kaybettiğimiz bir maçtı. Real Madrid maçını 3-2 değil de, 4-1 kazanmayı isterdim. Çok başka bir olay olurdu, başka bir tarih yazılırdı. Sadece maçı kazanmak bu kadar konuşulduysa o an Real Madrid'i eleyip yarı finale çıkmak belki de Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından biri olabilirdi" açıklamasını yaptı.
"ÇOK ÖZEL OYUNCULAR İLE OYNADIM"
Selçuk, Galatasaray'da çok özel futbolcularla birlikte oynadığını ifade ederek "Çok önemli futbolcular ile oynadım. Tek isim vermek bir başkasına haksızlık da olabilir ama sizin de bildiğiniz gibi Sneijder, Drogba, Burak, Olcan çok oyuncu vardı. İsmini saymadığım o kadar iyi oyuncularla oynadım ki birini çok özel bir yere koyamam ama çok özel oyuncular ile oynadım" şeklinde konuştu.
"DÜZGÜNLÜĞÜ, DÜRÜSTLÜĞÜ, İYİ ADAMLIĞI"
Fatih Terim ile unutamadığı anları anlatan efsane isim Selçuk İnan,"Fatih hoca ile o kadar uzun zamandır beraberiz ki futbola başladığımdan, ilk profesyonel olduğumdan beri belki de hep böyle iletişim halindeyiz. Milli takıma çağıran ilk Fatih hocaydı beni. En sonunda Galatasaray'dan ayrılırken yine Fatih hoca yanımdaydı, gelirken de yanımdaydı. Çok güzel bir ilişkimiz var. Ondan birçok şey öğrendim teknik,taktik. Bende iz bırakan en önemli özelliği hocanın sadece düzgünlüğü,dürüstlüğü,iyi adamlığı" dedi.
"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM"
2011-2012 sezonunda Trabzonspor'dan ayrılırken Fenerbahçe'den teklif aldığını ifade eden İnan, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif geldi. Diğer takımlardan da teklifler aldım. Daha fazla ücretlerde teklif edildi. Ama bu daha öncede söylemiştim benim hayalim, hedefim hep Galatasaray formasını giymekti, kaptanlık yapmaktı. Şükür, bunları yaşadım. İstediğim başarıları da yakaladım" diye konuştu.
“İLETİŞİM KOPUKLUĞU OLMUŞTUR”
Selçuk İnan, Domenec Torrent’in "Bize veri bırakmadılar" iddialarına ise "Torrent’in orada söylemek istediği şey, o değildi bence. Belki bir iletişim kopukluğu olmuş olabilir diye bunu söylemiştir. Ancak benim bildiğim biz gittikten sonra bizim analistlerimiz kalmaya devam etti. Bütün verileri ve bilgileri, çalıştıkları bilgisayarları orada bıraktılar. Orada tam söylemek istediği o değildi diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
"OKAN BURUK BURAYI HAK ETTİ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u yorumlayan efsane isim, "Uzun zamandır tanıyorum. Bire bir ilişkimiz çok iyi. Onun başarılı olmasını çok istiyorum. Camiayı çok iyi biliyor. Burayı hak ettiğini düşünüyorum. Çok önemli oyuncular da alındı. Kendi istediği oyuncular transfer edildi. Gerçekten başkan ve yönetim de arkasında duruyor. Bir Galatasaraylı olarak başarılı olmasını isterim. Başarılı olacağını da inanıyorum açıkçası" dedi.
"BUNUN TADINI ÇIKARALIM"
Galatasaray'ın güncel kadrosunu yorumlayan İnan, "Çok tecrübeli isimler aldılar. Biz futbolseverler olarak bence bunun keyfini sürmeliyiz. Sadece Galatasaray değil Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor gibi birçok takım çok iyi futbolcular transfer etti. Çok da zevkli gidiyor maçlar. O yüzden de bence bunun tadını çıkaralım" ifadelerini kullandı.
"ONLARI SAHADA GÖRDÜĞÜMDE HEYECANLANIYORUM"
Eski takım arkadaşı Ayhan Akman'ın oğulları Efe Akman ve Hamza Akman hakkında konuşan İnan, şu ifadeleri kullandı:
"Ben oradayken zaten birçok maçını takip ediyordum. Ayhan hocanın çocuklarını da çok küçük yaştan beri takip ediyorum. Onların yaş grubu zaten iyi oyunculardan kurulu yaş grubu. Bartuğ, Baran, Hamza bunların hepsi iyi oyuncular. Yetenekli oyuncular. Onları sahada gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Gençler oynadığı zaman o maçları tekrar izliyorum. Onları daha iyi analiz edebilmek, daha iyi anlayabilmek adına."
"AVRUPAYA GİTMELERİNE AÇIKÇASI BEN SEVİNİYORUM"
Selçuk İnan, Avrupa'ya giden genç Türk oyuncular ilgili olarak "Biz iyi oyuncularımız Avrupa'ya gitmeli diyoruz. Bazı genç oyuncular burada çok baskı hissettikleri içinde Avrupa'ya gidiyor. Son dönemlerde maddi açıdan istediğini alamayıp da giden var. Biz aramızda hocalarla konuştuğumuz zaman Avrupa'ya giden oyuncuların en iyi takımlara gitmesini hedefliyoruz. Çünkü Avrupa'da ne kadar çok oyuncunuz varsa biraz daha güçlü oluyorsunuz. Avrupa'ya oyuncu göndermek bizim gibi ülkeler için çok önemli. O yüzden de sebebi ne olursa olsun Avrupa'ya gitmelerine açıkçası seviniyorum" dedi.
"FATİH TERİM İLE İZLEDİK ONU"
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler hakkında konuşan İnan, "Çok çok önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten son zamanlarda gördüğüm en yetenekli Türk futbolcusu. Genç yaştan beri onu takip ediyoruz. Fatih Terim ile izledik onu. Hocaya ondan ben bahsetmiştim iyi bir oyuncu diye. Sonra beraber izledik. Hoca da 'Dediğin kadar varmış' dedi. Çok iyi oyuncu. Özel bir oyuncu" yorumunu yaptı.
"ÇOK BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRLER VAR"
Selçuk İnan, son olarak yeni nesil genç teknik direktörler hakkında ise şu açıklamayı yaptı:
"Bizim ülkede bu çok konuşulmaya başlandı. Dünyanın her yerinde zaten özellikle Almanya'da çok genç yaşta takımları emanet edebiliyorlar. Eğer bir hocaya güveniyorsanız, inanıyorsanız, bir projeniz varsa ona o takımı verirsiniz. Şimdi bizde bunu yapmaya başladılar. Çok başarılı olan teknik direktörler var. Şimdiyi konuşuyoruz ama geçmiş dönemde Fatih hocaya da Mustafa hocaya da gençken takım verildi. Hepsi de başarılı oldu. Birini hazır hissettiğiniz ve ona güvenip inandığınız zaman, takımı verdiğinizde başarılı olduğunu görebiliyorsunuz."
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