Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcıları belli oldu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, ekibini kurmaya başladı. Tecrübeli teknik direktörün yardımcıları ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş'in ekibi de belli oldu.
BEKTAŞ VE ŞAFAK EKİPTE
NTV Spor'un haberine göre, Valerien Ismael sonrası göreve getirilen Şenol Güneş, A Milli Takım'da da ekibinde olan Bayram Bektaş ile çalışacak. Bektaş son olarak Samsunspor'da görev yapmıştı.
Güneş'in yine daha önceki ekibinde yer alan isimlerden Eren Şafak da Beşiktaş'a döndü. Tuzlaspor'da teknik direktörlük yapan Şafak, siyah-beyazlılarda Güneş ile buluşacak.
ŞEREF ÇİÇEK BEŞİKTAŞ'TA OLACAK MI?
Uzun yıllar Güneş ile birlikte çalışan Şeref Çiçek de yine Beşiktaş teknik ekibinde yer alacak. Hatırlanacağı üzere yakın dönemde İbrahim Toraman, Tamer Tuna gibi isimler de gündeme gelmişti.
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