Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: 'Mourinho yalan söylüyor'
Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Yalçın, "Mourinho, 12 saat çalışıyorum diyor ama yalan söylüyor bence. Çalışsa böyle bir oyun olur mu? Bir yerde bir yanlışlık var" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, Samsunspor-Fenerbahçe maçını Ekol TV'de değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin pozisyon üretemediğini söyleyen Sergen Yalçın, Mourinho'ya yüklenerek "Sen takımı maça hazırlayamıyorsan ortada hiçbir Fenerbahçeliyi memnun edecek bir sonuç yoksa sen o faule sığınamazsın" dedi.
Fenerbahçe'nin oyununun sezon başından beri gelişim göstermediğini aktaran Yalçın, "Mourinho'nun psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"SAMSUNSPOR'UN ENERJİSİ DAHA İYİ"
Fenerbahçe'de hiçbir futbolcunun mutlu olmadığını iddia eden Sergen Yalçın, "45 dakika boyunca bu kadroyla ön alan baskısı yapamazsın. Bugünkü Anadolu takımları büyük takımlarla korakor oynayamaz ama Samsunspor'un enerjisi diğer Anadolu takımlarına göre daha iyi" şeklinde konuştu.
Öte yandan Sergen Yalçın hakemin iyi maç yönettiğini sözlerine ekledi.
"MOURİNHO YALAN SÖYLÜYOR"
Mourinho'nun mutsuzluğunun beden diline yansıdığını aktaran Sergen Yalçın, "Yüzünde telaşlı bir ifade var" dedi.
Mourinho'nun daha önce yaptığı bir açıklamayı hatırlatan Sergen Yalçın, "12 saat çalışıyorum diyor ama yalan söylüyor bence. Çalışsa böyle bir oyun olur mu? Bir yerde bir yanlışlık var" ifadelerini kullandı.
"SZYMANSKİ BİR ALEX DEĞİL"
Fenerbahçe'nin bireysel yeteneklerle maç kazandığını dile getiren Yalçın, Mourinho'nun oyuncu tercihlerini eleştirerek "Geçen senenin en iyi oyuncusu İrfan Can. Nerede bu çocuk, neden oynatmıyorsun? Szymanski bir Alex değil neden vazgeçmiyorsun mesela?" sözlerini sarf etti.
"KONUŞMA ŞEKLİ BENİM HOŞUMA GİTMİYOR"
Mourinho'nun basına verdiği demeçlere de değinen Sergen Yalçın, "Mourinho'nun konuşma şekilleri benim hoşuma gitmiyor özellikle basın mensuplarına konuşmaları verdiği demeçler. Mourinho bu küçümseme işini bırak işine odaklan. Yoksa çok erken gidersin. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe taraftarının sabrı kalmadı" diyerek sözlerini noktaladı.
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