Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: 'Mourinho yalan söylüyor'

"MOURİNHO YALAN SÖYLÜYOR"

Mourinho'nun mutsuzluğunun beden diline yansıdığını aktaran Sergen Yalçın, "Yüzünde telaşlı bir ifade var" dedi.

Mourinho'nun daha önce yaptığı bir açıklamayı hatırlatan Sergen Yalçın, "12 saat çalışıyorum diyor ama yalan söylüyor bence. Çalışsa böyle bir oyun olur mu? Bir yerde bir yanlışlık var" ifadelerini kullandı.