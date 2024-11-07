Sergen Yalçın'dan itiraf: Teklif aldığı takımı açıkladı!
Teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı bir YouTube kanalında sezon başından bu yana 3'ü yurt dışından, 5'i Türkiye'den olmak üzere 8 teklif aldığını açıkladı. Sergen Yalçın son olarak transfer teklifi yapan takımın ismini de duyurdu.
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, 11 haftası geride kalan sezonda 8 transfer teklifi aldığını açıklarken takım ismi de verdi.
Sergen Yalçın'ın Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"8 TANE TEKLİF ALDIM"
"Şu ana kadar 11 hafta oldu sezon başlayalı ve 8 tane teklif aldım. 3 tanesi yurt dışından, 5 tanesi Türkiye'den."
"Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum. Biraz daha dinlenmeye kendimi verdim. Heyacanlanmak lazım çalışmak için. Heyecanla gitmek lazım."
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK TEKLİFLERİ ALIYORUM"
"Artık televizyon tarafındayız, YouTube'tayız. Bu sene öyle olmaya karar verdik."
"Çok ciddi teknik direktörlük teklifleri de alıyorum. Amedspor'dan teklif geldi. Oradan da aradılar."
"HEDEFİ OLMAYAN YERLERDE..."
"Bir hedef olması lazım çalıştığım yerlerde. Artık öyle düşünüyorum. Onun için çok hedefi olmayan yerlerde çalışmayı düşünmüyorum."
"Tabi herkesin bir hedefi var o da ayrı bir konu ama daha çok kupalar kazanmaya yönelik bir hedef olursa benim için daha iyi olur. O zaman kendimi daha işe verebilirim diye düşünüyorum."
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