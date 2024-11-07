Sergen Yalçın'dan itiraf: Teklif aldığı takımı açıkladı!

"HEDEFİ OLMAYAN YERLERDE..."

"Bir hedef olması lazım çalıştığım yerlerde. Artık öyle düşünüyorum. Onun için çok hedefi olmayan yerlerde çalışmayı düşünmüyorum."

"Tabi herkesin bir hedefi var o da ayrı bir konu ama daha çok kupalar kazanmaya yönelik bir hedef olursa benim için daha iyi olur. O zaman kendimi daha işe verebilirim diye düşünüyorum."