Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı: 'Herkese ilaç gibi geldi'
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
İşte spor yazarlarının yorumları...
"SÖKE SÖKE"
Gülengül Altınsay: "Oyun neredeyse “ağır çekim”. Fakat onlar kaptıkları toplarla hızlanıyorlar. Bizim de hızlı olmaktan başka çaremiz yok. İlk yarı gol beklentisi yerlerde. Final paslarını yüksek toplarda aramamız da bir başka yanlış. 2. yarı Malmö bizim yarı alana daha kalabalık gelmeye başlıyor. Biz de kontraatak imkânları buluyoruz. Gole yaklaştığımız, heyecanlandığımız pozisyonlara giriyoruz. Yani 2. yarı oyun da Beşiktaş da hareketli. Rafa’yı da ileri atıp çift santrfora dönüyoruz. Topu kaldırmadan yerden paslarla ardı ardına hızlı ataklar sonuç getirecek gibi. Nitekim önce Semih’le yokluyor ama golü 76’da Muçi ile golü buluyoruz. Sonra 85’te Semih dönüp, söküp, alan boşaltarak 2. golü buluyor. Bir gol yemeden bitmiyor maç ama 3 puan da alkışlar da Beşiktaş’a..." (Cumhuriyet)
"SEMİH, SON DERECE HIRSLIYDI"
Ömer Üründül: "Semih, son derece hırslıydı. Gerçek yerine geçince bunu değerlendirmek istediği her halinden belliydi. Ama takımın ofansif organizasyonunun yetersiz oluşu, ileri 3'lünün uyumlu olmayışı Semih'i de mecburen bireyselliğe itiyordu. Güzel bir golle hem maçı hem de geceyi bitirdi. Gecenin yıldızı Svensson'du. Skorda denge varken %100'lük golü önlerken ilk golün de asistini yaptı. Beşiktaş'ta iki ciddi problem var. Dün 2-3 klas hareket yapsa da Rafa'da ciddi fiziksel düşüş gözüküyordu. Sakatlık geçiren İmmobile de fizik açıdan son derece yetersiz. Semih, dün gece kendisinden son derece çok daha kaliteli bir isim olmasına rağmen İmmobile'ye göre son derece mobil oynuyor." (Sabah)
"ÇOK DERS VAR, ALIR MI BİLMEM"
Turgay Demir: "Haftalardır çizgiye mahkum edilen Semih tam istediği topu aldı, kale karşısındaydı, sola çekti, sağa döndü ve sonra sola vurdu… Golü atarken, "Ben çizgilerin değil bu bölgenin adamıyım" diye haykırdı adeta!.. duyan olur mu acaba!? Giovanni Van Bronckhorst'un bu maçtan alacağı çok ders var ama alır mı bilmem. Şu zayıf takıma Beşiktaş beş atıp üç saymalıydı. Koca ilk yarı boşa gitmeseydi öyle de olurdu." (Fotomaç)
"‘GERÇEK’ HAKEMİN FARKI"
Güntekin Onay: "Kasımpaşa maçından sonra dün Beşiktaş’ın kazanma arzusu ve enerjisi yüksekti. Sakatlıktan dönen Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Al Musrati ile siyah-beyazlılar tekrar eski güçlü oyununa dönecek izlenimini verdi. Dün Süper Lig’den sonra “gerçek” bir hakem performansı gördüğümüzün de altını çizelim. Alman hakem Sven Jablonski kolay düdük çalmadı, oyunun hızlanmasını sağladı. Kartları yerinde kullandı. Umarım Süper Lig hakemleri maçı seyretmiştir." (Hürriyet)
"GIO VE FUTBOLCULARI KIYMETİNİ BİLSİN"
Atilla Gökçe: "Malmö galibiyeti çok önemli. Siyah-beyazlılar böylece Ajax ve Frankfurt yenilgilerini unutabilir, ilk 24’e kalmak için daha iyi hazırlıklar yapabilirler. Bu galibiyetin bir önemi de peş peşe gelen lig yenilgilerini unutmak olmalı. Bronckhorst ve futbolcuları kıymetini bilsin." (Milliyet)
"KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU"
Ali Gültiken: "Büyük takımlar için iç saha maçlarındaki kayıplardan sonrası test dönemleri haline gelir. Bu süreçte takımın vereceği reaksiyon çok önemlidir. Güçlü takımlar, buralardan dönebilen takımlardır. Beşiktaş, Malmö karşısında verdiği reaksiyonla kalitesini ortaya koydu." (Sabah)
"HERKESE İLAÇ GİBİ GELDİ"
Sinan Vardar: "Oyunun son dakikasında Beşiktaş kalesinde golü görse de hem hanesine 3 puan daha yazdırdı hemde üzerinde ki gri bulutları dağıttı. Bu galibiyet herkese ilaç gibi geldi. Yılan hikayesine dönen Maccabi Tel Aviv maçının nerede oynanacağı belli olsa da Beşiktaş oradan da 3 puan alıp Avrupa'da yoluna devam etse. Tebrikler BEŞİKTAŞ. Formanın hakkını verdiniz. Kalın sağlıcakla." (Fotomaç)
"KOCA BEŞİKTAŞ YÜRÜYOR"
Hasan Sarıçiçek: "Düşünüyorum da… Koşmuyor, yürüyor, koca Beşiktaş. Ta ki, golü buluncaya kadar. Oysa Giovanni van Bronckhorst son 4 maçtır yaşadığı istenmeyen sonuçlara ‘dur’ diyebilmek, Ajax ve Eintracht Frankfurt yenilgilerinden sonra UEFA Avrupa Ligi’ndeki Lyon zaferine Malmö galibiyetini de ekleyebilmek için ölçüyor, biçiyor, her ihtimali deniyor! Sezon başındaki göz kamaştıran Beşiktaş’ı yeniden vitrine çıkarmak için 4-2-3-1 düzeninde." (Türkiye)
"MATKAP YOK, DELEMİYORSUN"
Mustafa Çulcu: "Duvarı işaretlemişsin vida, dübel elinde ama matkap yok, delemiyorsun. Duvarı delmek için Rafa Silva odaklı futbol aklı ile oynamak ilk yarıda yeterli olmadı. İkinci yarıda başka bir Rafa Silva vardı. Müthiş oynadı, pozisyonlar oluşturdu. Bronckhorst'un 73'te Rashica ve Musrati hamlesinden 3 dakika sonra Muci ile moralleri yükselten gol geldi. Gol sonrası Beşiktaş daha öz güvenli, inançlı ve üretkendi. Bu dakikadan sonra Semih sahada ipini koparmış özgürlüğünü kazanmış gibi saldırgan arayan golü isteyen biri oluverdi. Bir başka oynamaya başladı verimli futbolunu golle süsledi." (Sabah)
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