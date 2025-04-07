Sergen Yalçın'dan Ole Gunnar Solskjaer iddiası: 'Bunu gördüğüm için söylüyorum'
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve hocası Sergen Yalçın karşılaşmayı yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"UZUN VADELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
"Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin."
"Ben böyle biri değilim. Beşiktaş'ta yer yapacak durumum yok. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum."
"HALA GENÇ OYUNCULARI OYNATMIYOR"
"Bu sezon ile yargılamak doğru değil zaten. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor. Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün."
"Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma. O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum."
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