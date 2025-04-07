Sergen Yalçın'dan Ole Gunnar Solskjaer iddiası: 'Bunu gördüğüm için söylüyorum'

"HALA GENÇ OYUNCULARI OYNATMIYOR"

"Bu sezon ile yargılamak doğru değil zaten. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor. Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün."

"Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma. O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum."