10 kişi kalan Beşiktaş puanı 90'da kurtardı: Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 07.04.2025 - 19:06

Güncelleme: 07.04.2025 - 22:01

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın golünü 14. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 44. dakikasında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sonrası Tayyip Talha Sanuç, kupadaki Göztepe maçının ardından yine kırmızı kart gördü.

45+3. dakikada ise Beşiktaş, Nicholas Opoku'nun eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi.

Mücadelenin 90. dakikasında Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Başka gol sesi çıkmayan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 39 puana yükseldi ve 8. sırada konumlandı. Beşiktaş ise 48 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Immobile

Karşılaşmadan önemli anlar | Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

90' GOL | Gedson Fernandes'in penaltıdan attığı gol ile skora eşitlik geldi.

89' SARI KART | Kasımpaşa'da Brekalo ile Cafu sarı kart gördü.

84' GOL İPTAL | Hajradinovic'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

83' Beşiktaş'ta Chamberlain oyundan çıkarken Arroyo dahil oldu.

79' Can keleş sağ çaprazda Masuaku'yu birebirde geçerek topu kale önüne çevirdi. Fall, gelen topa vurmaya çalıştı ama Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

79' Can keleş sağ çaprazda Masuaku'yu birebirde geçerek topu kale önüne çevirdi. Fall, gelen topa vurmaya çalıştı ama dengesini kaybedince Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

77' Kasımpaşa'da Aytaç oyundan çıkarken Brekalo dahil oldu.

72' Beşiktaş'ta Muçi oyundan çıkarken Salih dahil oldu.

65' Kasımpaşa'da Yasin Özcan oyundan çıkarak yerini Cafu'ya bırakıyor.

63' Can Keleş'in uzaklardan çektiği şut farklı bir şekilde auta çıkıyor.

61' Beşiktaş'ın ön direğe kullandığı kornere Chamberlain, vurdu ama top üstten az farkla auta çıkıyor.

59' Gedson Fernandes, Beşiktaş yarı sahasında kaptığı topla hızlı çıkmaya çalışırken Yasin Özcan faulle durdurdu. Beşiktaşlı futbolcular sarı kart itirazında bulunuyor.

57' Orta alanda Chamberlain, kaptırdığı topu alırken faul yapıyor. Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

54' SARI KART | Kasımpaşa'da Opoku, orta alanda yaşanan hava topu müdacelesi sonrası Mustafa'ya yaptığı elle müdahalesi sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

53' Can Keleş'in ayak içiyle sağ kanat çizgisinden çevirdiği topu Ben Ouannes yaydaki Aytaç'a çevirdi. Aytaç Kara'nın çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

51' SARI KART | Beşiktaş yarı alanında Rafa Silva hızlı bir şekilde dribling ile ilerlerken Kevin Rodrigues faul yaptı. Hakem sarı kartını gösterdi.

46' Beşiktaş'ta Immobile ile Joao Mario oyundan çıkarken Rashica ile Mustafa dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

44' KIRMIZI KART | VAR uyarısının ardından hakem Tayyip Talha'nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

43' SARI KART | Beşiktaş'ta Tayyip Talha sarı kart gördü.

38' Joao Mario, sağ kanat çizgisine yakın topu yerden içeri göndermek istedi ama savunma araya giriyor.

24' SARI KART | Beşiktaş'ta Svensson sarı kart gördü.

22' DİREK | Immobile'nin yay üzerinden verdiği pasta Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda çektiği şut üst direkten geri döndü.

17' Beşiktaş'ta sakatlanarak oyundan çıkan Emirhan'ın yerine Tayyip Talha maça dahil oldu.

14' Sol kanatta Fall'un arkaya kaçtığı pozisyonda Ben Ounas'e verdiği pasla Ounanes, sol çaprazdan vuruşunu yaptı savunmaya çarpan top Mert Günok'un bacak arasından geçerek ağlarla buluştu.

14' GOL | Ben Ouanes, Kasımpaşa'yı öne geçiren golü kaydetti.

14' SARI KART | Kasımpaşa'da Ben Ouanes sarı kart gördü.

7' Kasımpaşa'nın sol çaprazdan atağında Fall, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderiyor ama pozisyon öncesinde yan hakem ofsaytı tespit ediyor.

6' Oxlade-Chamberlain'in tehlikeli uzun topunu Kasımpaşa savunması İmmobile'ye gelmeden engelliyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.