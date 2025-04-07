Beşiktaş'ta şok: Üst üste iki maçta kırmızı kart!

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş'ta şok: Üst üste iki maçta kırmızı kart!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:55

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, 43. dakikada 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

VAR UYARDI

Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.

Tayyip Talha Sanuç, hafta içinde Göztepe'ye karşı oynanan maçta da kırmızı kart görmüştü.


Etiketler: #tayyip talha sanuç #beşiktaş #kırmızı kart

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