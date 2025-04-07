Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:46

Güncelleme: 07.04.2025 - 23:07

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılara beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Solskjaer, "İlk yarıdaki oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Açıklamalarına devam eden Norveçli hoca, "10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik. Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli" ifadelerini kullandı.

"HER HAFTA İSTİKRARLI OLMALIYIZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "3 puan alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. 10 kişiyle 4-5 net fırsat yakaladık ama buradan 1 puanla dönüyoruz. İlk yarıda oynadığımız oyun kabul edilemezdi. İkinci yarı forması için savaşan ve çok fazla koşan oyuncular gördük" dedi.

Norveçli teknik adam, sözlerine, "Bugün bizim için büyük bir maçtı. Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı. İlk yarı benim için hayal kırıklığıydı. İkinci yarı iyi bir reaksiyon gösterdik. Her hafta istikrarlı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı, gelecek sezon neler yapacağımızı biliyoruz" diye devam etti.

"HAKEM KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Solskjaer, Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Mustafa Erhan Hekimoğlu için, "Mustafa Hekimoğlu üst seviye bir oyuncu. Bugün onu da gösterdi. 17 yaşında, enerjisi, gücü, heyecan verici bir oyuncu" diye konuştu.

"İstikrara ihtiyacımız var. Sorun mental, fiziksel olabilir ama ben bahane oluşturmak istemiyorum" diyen Solskjaer, "Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onların kararlarına güvenmek istiyorum. Ben istikrarlı bir takım oluşturmak istiyorum. Burada kimse hakem olmak istemiyordur. Çok zor bir iş. Benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Ben savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman genç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.