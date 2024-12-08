Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2024 Pazar, 11:05
Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Sivasspor galatasaray süper lig

En Çok Okunan Haberler