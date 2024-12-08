Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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