Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı: 5 isim listede yer almadı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı: 5 isim listede yer almadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 15:21

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kafilede tedavileri süren Icardi, Jakobs, Abdulkerim, Kaan ve Yusuf Demir yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu:


Etiketler: #galatasaray #Sivasspor #abdülkerim bardakçı

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