Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 09:56
Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, deplasmanda Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SLOVAN BRATİSLAVA - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovakya'nın başkenti Bratislava kentinde bulunan Tehelne Pole Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SLOVAN BRATİSLAVA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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