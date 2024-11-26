Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, deplasmanda Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.
SLOVAN BRATİSLAVA - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Slovakya'nın başkenti Bratislava kentinde bulunan Tehelne Pole Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
SLOVAN BRATİSLAVA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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