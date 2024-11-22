Olimpia Milano evinde Maccabi Tel Aviv'i mağlup etti!
THY EuroLeague'in 11. haftasında Olimpia Milano, evinde Maccabi Tel Aviv'i 98-86 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 11. haftasında Olimpia Milano, evinde Maccabi Tel Aviv'i 98-86 mağlup etti.
Olimpia Milano'da Zach LeDay 22 sayı, Nikola Mirotic ise 20 sayı 8 ribaunt ile yıldızlaştı.
Bu sonuçla Olimpia Milano, ligdeki 11. maçında beşinci kez sahadan galip ayrıldı. İtalyan temsilcisi, gelecek hafta Fenerbahçe Beko'nun konuğu olacak.
Ligdeki 11. maçında sekizinci yenilgisini alan Maccabi Tel Aviv ise ALBA Berlin deplasmanında sahne alacak.
Etiketler: #maccabi tel aviv #olimpia milano #thy euroleague
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