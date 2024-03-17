Trabzon'da nefes kesen maç: Fenerbahçe olaylı maçta zirveye Batshuayi ile tutundu! Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:40

Güncelleme: 17.03.2024 - 22:42

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanırken maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin gollerini 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti.

İkinci yarıda maçı 2-2'ye getirmesine rağmen mağlup olmaktan kurtulamayan Trabzonspor'un gollerini ise 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 79'a yükseltirken, Trabzonspor 49 puanda kaldı. Fenerbahçe, 81 puanlı Galatasaray'ın arkasında zirve yarışını sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

103' Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Trabzonspor'da Umut Bozok, yaşanan tartışmalar sonucu sarı kart gördü.

102' Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunun devamında Fred yerde kaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi.

98' LIVAKOVIC! Visca'nın sol kanattan ortası doğrudan kaleye yöneldi. Livakovic tek yumrukla topu kornere çeldi.

97' KALECİ! Topu önünde bulan Batshuayi sert vurdu. Uğurcan Çakır iyi uzanarak gole izin vermedi.

95' Fenerbahçe'de Mert Müldür, İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.

95' Trabzonspor'da Trezeguet'nin yerine Taxiarchis Fountas oyuna girdi.

94' Berat Özdemir'in ceza sahası içine aşırtma pasında Tadic son anda Visca'dan önce araya girdi.

92' Serdar Dursun savunma arkasına hareketlenen Ferdi'yi düşündü ancak pas çok hızlı. Ferdi topu alamadı.

89' Hızlı çıkan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ceza sahası içinde ortasını yapmak istedi fakat başarılı olamadı. Kale vuruşu Trabzonspor kullanacak.

87' GOL | Sol kanatta Tadic'in ortasında seken topu önünde bulan Batshuayi düzgün bir vuruşta kaleci Uğurcan'ı avladı.

86' İrfan Can'ın ceza sahası içine ortasında Serdar Dursun bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Top kaleyi bulmadı.

83' Fenerbahçe'de Dzeko ve Sebastian Szymanski oyundan alındı. Serdar Dursun ve Michy Batshuayi oyuna girdi.

82' Rakibinden topu kurtaran Trezeguet, arkadan müdahaleyle yerde kaldı. Osayi Samuel sarı kart gördü.

77' GOL | Mısırlı oyuncu penaltıda top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Gol sonrası formasını çıkaran Trezeguet sarı kart gördü.

75' Ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Halil Umut Meler, Djiku'nun Denswill'e yaptığı tehlikeli harekete penaltı düdüğünü çaldı. Djiku sarı kart gördü.

74' LIVAKOVIC! Savunma arkasına atılan uzun topta Nicolas Pepe topu göğsüyle kontrol etti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fildişili oyuncu, Livakovic'i geçemedi.

71' Trabzonspor'da Stefano Denswil, Sebastian Szymanski'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

70' Enis Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda Stefano Denswil'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

63' GOL | Sol çaprazdan serbest vuruşu kullanan Bardhi direkt kaleye vurdu. Direk dibine giden topa Livakovic uzansa da topu çıkarmaya yeterli olmadı.

62' Sol kanatta topu alan Denswill, müdahale sonrası yerde kaldı. Trabzonspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı.

60' SON ANDA! Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca kaleye şutunu çekti. Topun önüne kayan Jayden Oosterwolde kritik müdahaleyle golü önledi.

59' Halil Umut Meler, oyunun yeniden başlatılmasını istedi.

57' Karşılaşmanın hakemi oyuncularla konuşarak durumun sakinleşmesini bekliyor. Trabzonsporlu oyuncular tribünlerine sakin olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

56' Sahaya atılan maddeler nedeniyle bu kez Tadic yerde kaldı. Halil Umut Meler, yardımcı hakemleri orta noktaya çağırdı.

55' Trabzonspor'da kullanılan köşe vuruşunda seken top Edin Visca'da kaldı. Sol ayağıyla kaleyi deneyen Visca isabet sağlayamadı.

54' Sahaya atılan yabancı maddeler sonrası karşılaşma yeniden duraksadı.

52' Dzeko hızlı çıkmak isterken Enis Destan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Enis Destan sarı kart gördü.

49' Edin Visca'nın ceza sahası içine ortasında Dzeko topu ceza yayı üzerinde karşıladı.

46' Trabzonspor'da ise Joaquin Fernandez'in yerine Enis Bardhi oyuna girdi.

46' Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz'in yerine oyuna girdi.

45' GOL | Hızlı çıkan Fenerbahçe'de Tadic sol kanattan ortadaki Fred'i gördü. Fred topu kontrol eder etmez ceza sahasına girip şutunu çekti. Köşeye giden top ağlarla buluşuyor.

44' Trabzonspor'da Thomas Meunier sağ kanattan içeriye pasını çevirmek istedi. Top Fred'den döndü. Trabzonsporlu oyuncular elle oynama itirazında bulunuyor.

42' Edin Dzeko ile hava topu mücadelesine çıkan Berat Özdemir sakatlık yaşıyor. Tansiyon bu dakikalarda iki takım oyuncularında da biraz yükseldi.

41' Edin Visca'nın kullandığı kornerde kafalardan seken topta Halil Umut Meler, Fenerbahçe lehine faul düdüğü çaldı.

37' SON ANDA! Batista Mendy'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Pepe kale önüne pasını çevirdi. Ferdi Kadıoğlu rakibinden önce topu kornere yollayarak mutlak golü önledi.

33' Belçikalı oyuncunun tedavisi sonrası oyun yeniden hareketlendi. Meunier, oyuna devam edebiliyor.

32' Trabzonspor'da Thomas Meunier sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanına davet edildi.

31' Trezeguet'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Visca rakibini geçmek isterken topu ayağından açtı. Top oyun alanının dışına gidiyor.

27' Thomas Meunier'in pasında Enis Destan tek pasla Pepe'yi düşündü ancak Pepe topa hareketlenmedi. Taç Fenerbahçe'nin.

23' Edin Visca'nın ceza sahası içine ortasında Batista Mendy topa istediği gibi vuramadı.

19' SON ANDA! Szymanski'nin kaleye vurduğu serbest vuruşta Uğurcan Çakır topu son anda kurtardı. Dönen topu kafayla tamamlayan Tadic'in şutu üst ağlarda kaldı.

18' Fenerbahçe'de ceza sahası içine yönelen İsmail Yüksek yerde kaldı. Sarı-lacivertliler tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

15' Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın başına tribünlerden yabancı madde isabet etti. İsmail Kartal'a buz tedavisi uygulanıyor.

13' GOL | Tadic'in pasında topu alan Fred, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla çok sert vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

12' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Serdar Aziz'in kaleci Uğurcan'a faul yaptığını işaret etti.

11' YAN AĞLAR! İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan içeriye pasında savunmaya da çarpan top yan ağlarda kaldı. Korner.

7' Dusan Tadic'in penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasında Denwsill rakibinden önce müdahale yaptı. Pozisyonun devamında Tadic'in sol kanattan ortasında İrfan Can Kahveci topa istediği gibi dokunamıyor.

5' Dzeko'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Szymanski kaleye yönelmedi. Polonyalı oyuncunun geriye pasında savunma araya girdi.

2' Dusan Tadic'in ceza sahası içine pası Dzeko'ya gelmeden Denswill'de kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.