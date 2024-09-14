Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2024 Cumartesi, 10:20
Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Russell Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.

Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayınlanacak.

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