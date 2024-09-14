Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Russell Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.
SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayınlanacak.
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