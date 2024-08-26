Chelsea'den Manchester United'a dev takas önerisi!

Chelsea, Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istiyor. Juventus'un da ilgilendiği Sancho için Chelsea'nin Raheem Sterling'le birlikte Ben Chilwell'i takasta önerebileceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:47
Chelsea'den Manchester United'a dev takas önerisi!
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İngiltere Premier Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Chelsea en az 2 transfer daha yapmak istiyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre; Chelsea'nin Jadon Sancho ve Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği belirtilirken Sancho için Manchester United'a takas teklifinde bulunabileceği belirtildi.

Haberde, Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Raheem Sterling ve Ben Chilwell'i takasta önermek istediği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED'İN SANCHO PLANI

Erik ten Hag'ın Premier Lig'de yeni sezonda henüz şans vermediği Jadon Sancho için Manchester United'ın 40 milyon sterlinlik bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Sancho'yla ilgilenen kulüpler arasında Juventus da yer alırken Avrupa'da yaz transfer dönemi 30 Ağustos Cuma günü sona erecek.

İKİ FUTBOLCU KADRO DIŞI

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Raheem Sterling ve Ben Chilwell'i kadroda düşünmediklerini geçtiğimiz hafta açıklamıştı.

İki futbolcunun ayrılmasının kendileri için daha iyi olacağını söyleyen Maresca, Sterling ve Chilwell'in takımdan ayrı olarak antrenman yaptığını belirtmişti.


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