Manchester United, 90+5'te yıkıldı!

Premier Lig 2. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 16:32
Manchester United, 90+5'te yıkıldı!
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Premier Lig 2. hafta maçında Manchester United, Brighton ile karşılaştı. American Express Stadı'nda oynanan maçı Brighton 2-1 kazandı.

Brighton'un golleri 32. dakikada eski Unitedlı Daniel Welbeck ve 90+5. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Manchester'ın golü ise 60. dakikada Amad Diallo'dan geldi.

Erik ten Hag'ın öğrencilerinin rakip kaleye gönderdiği iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 34. Marcus Rashford'un, 70. dakikada ise Garnacho'nun kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla birlikte United, ligde ilk kaybını yaşadı. Brighton ligin ilk haftasında Everton'ı 3-0 yenmişti. MANU ise Fulham'ı 1-0 mağlup etmişti.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Brighton ise Arsenal deplasmanına gidecek.


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