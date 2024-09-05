Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Manchester United'ın yıldızı Antony'den transfer kararı!

Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony'nin adı bir süredir Fenerbahçe'yle anılıyordu. 24 yaşındaki Antony, kariyeriyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 17:17
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Manchester United'ın yıldızı Antony'den transfer kararı!
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Manchester United'ın 2 yıl önce Ajax'tan 95 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Antony, Premier Lig ekibinde beklentilerin oldukça altında kaldı. 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun adı bir süredir Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışıyordu.

MANCHESTER UNITED'DA KALACAK

Söz konusu iddialara değinen Fabrizio Romano, "Antony-Fenerbahçe haberlerinin hiçbir gerçekliği yok" ifadelerini kullandı. Haberde Antony'nin bu yaz Manchester United'dan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.

Brezilyalı futbolcunun İngiliz deviyle 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Antony bu sezon İngiltere Premier Lig'de 1 maça çıkıp sadece 1 dakika süre alabildi.


Etiketler: #Antony #fenerbahçe #manchester united

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