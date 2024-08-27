Sparta Prag - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Malmö ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Lars Friis yönetimindeki Sparta Prag, kendi sahasında Henrik Rydström'ün ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.
SPARTA PRAG - MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?
Prag'da bulunan epet Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SPARTA PRAG - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli yayımlanacak.
Sparta Prag, İsveç'te oynanan ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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