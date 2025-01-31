Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Ali Sami Yen'in ruhu sızladı'
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla play-off biletini kaptı. Spor yazarları, Ajax-Galatasaray maçını değerlendirdi.
"90'LARDAN KALMA BİR GECE"
Uğur Meleke: Dün 90’lar çarşambasına benzer bir gece yaşadık Avrupa’da. Nasıl bir fikstür şanssızlığı ise, üç temsilcimiz birden deplasmanda bitirdiler grupları. Aynen Hollanda takımlarıyla Türklerin grupta toplam 6 maç yapıp bu 6 müsabakanın tamamını deplasmanda oynamamız gibi. Akıl mantık dışı bir fikstür talihsizliği... Dün ligi Hollanda’da bitiren iki temsilcimizden Galatasaray, Amsterdam Arena’dan çıkamadı. Aslında durum 1-0’ken Galatasaray maçı çevirecek pozisyonları yaratmıştı ama yine bir Berkan klasiğiyle müsabakanın fişi çekildi. Nasıl oluyorsa oluyor, transfer tıkanıyor, birileri sakatlanıyor, Galatasaray bir şekilde her sezon Avrupa’da kritik maçlara sol bekte Berkan’la çıkıyor! Geçen sene Sparta Prag maçları, bu sezon Ajax müsabakası. Enteresan gerçekten. (Hürriyet)
"UMARIM BU YENİLGİ DERS OLUR"
Levent Tüzemen: Eline geçen fırsatları elinin tersi ile itersen sonucuna katlanırsın. Ajax önünde alınan yenilgi umarım G.Saray için çok büyük ders olur, Okan Buruk'un ayakları yere basar, hayal dünyasından çıkar. Ajax önünde de şuursuz baskılar kuran, final vuruşlarını yorgunluktan bitiremeyen bir G.Saray izledik. Ayakta kalan tek oyuncu Sara oldu. Gol aradı, etkili ortalar yaptı, final pasları verdi ama arkadaşlarının coşkulu oynamasını sağlayamadı. Bir suçlu da G.Saray transferlerini yöneten insanlardır. Çünkü takım sağ bek, kanat oyuncuları, santrfor, stoper istiyorum diye bağırıyor. Jakobs'un haline bakılırsa sol bek de alırlar mı acaba? Amsterdam'da gerçeklerle yüzleşen Okan Buruk takımını önce zihinsel sonra mental ardından da fizik olarak lige hazırlamalı. Transfer uçakları da inmeye başlamalı. Çünkü bu G.Saray'ın dar kadro yapısı ile 6 puan önde olmasına rağmen lig yarışı da zora girer. (Sabah)
"GALATASARAY SALLANIYOR"
Osman Şenher: Beni esas hayal kırıklığına uğratan Yunus... Son üç-dört maçtır hep geriye gidiyor. Dün gece de 45. dakikada sakatlanıyor. Hoca 60. dakikaya kadar Yunus’u oyunda tutup takımı bir kişi eksik oynatıyor. Osimhen’i Icardi ile bir tutmayın. İyi bir forvet. Üç defans futolcusuyla mücadele ediyor, yanına gelen bir tane arkadaşı yok. Son vuruşlarda da Icardi’nin becerisi onda yok. Sadece yanına iyi bir forvet gelirse o zaman rahatlar ve gol atmaya başlar. Takımın da gol sıkıntısı biter. Ama bu şekilde yüzde yüzlük pozisyonları harcıyor. Icardi’nin attığı golleri atamıyor. O’nun verdiği pasları da arkadaşları değerlendiremiyor.Sıkıntı büyük. Herhalde yeni transferler mutlaka bu takıma katkı yapacak. Ama şu an Galatasaray’ın yedek kulübesi yetersiz. Okan hocanın hamle yapabileceği futbolcu yok. Sonuçta, tamam üzüldük ama iki play-off maçı oynanacak. Bu maçlarda başarılı olurlarsa Avrupa Kupası devam edecek. Ancak şunu hatırlatayım o maçlarda Osimhen, Sanchez ve Torreira cezalı oldukları için oynamayacak. (Milliyet)
"ALİ SAMİ YEN'İN RUHU SIZLADI"
Hamit Turhan: Benim bu maça özgü söyleyeceğim bir iki kelam olacak: Galatasaray, Batshuayi'den kesinlikle çıkmalı; zira Ziyech'den çok da farklı bir haleti ruhiye içerisinde değil ve bu temposuyla, olmayan aidiyet duygusuyla bundan daha fazla katkısı olmaz takıma. Ajax maçında altı pastan tribünlere yolladığı top, aslında Galatasaray Yönetimi’ne atılmış bir goldü! Bunlar tüccar topçular ve Galatasaray bu tuzağa düştü. Bu adamların Galatasaray'dan eşek yüküyle para kazanmaları, Barış Alper Yılmaz’a büyük ayıptır, haksızlıktır, hatta hakarettir. Galatasaray'ın, Yunus'tan sonra yakında bu çocuğu da kaybetme ihtimali yüksektir. Muslera'nın çok güçlü bir alternatifini, hatta onu yedekleyecek bir ismi sağ bek, sol bekten önce bulmalı yönetim. Yunus Akgün bugüne kadar çok katkı verdi ama istikrarsız ve menajer kuklası bu Karadeniz çocuğuyla bahar olmayacağı bilinmeli ve kesinlikle onunla rekabet edecek bir oyuncu daha getirilmeli. Galatasaray bir his takımıdır. Galatasaray'ı hissetmeyen ne futbolcu ne teknik heyet ne de yöneticinin bu kulüpte yeri yoktur. Kulübün, takımın içinde bazı ayrık otları var ve onların acilen temizlenmesi gerekir. Galatasaray'ın, kurucusu Ali Sami Yen'in kuruluş manifestosundaki gibi fabrika ayarlarına dönmesi zorunluluktur. Galatasaray, Ali Sami Bey'in de işaret ettiği gibi Avrupa Fatihi'dir ve öyle kalmalıdır. Ben burada el artırıyorum. Galatasaray sadece Avrupa Fatihi değildir, Dünya Fatihi'dir de aynı zamanda. Kulüp, dinamiklerini buna göre güncellemelidir. Ajax bir teferruattır; geçmişten geleceğe uzanan sonsuz yolculukta... Galatasaray'ı yönetenler; yönetim, kongre üyeleri vs. bunu idrak etsinler yeter! (Fanatik)
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