Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Ali Sami Yen'in ruhu sızladı'

"ALİ SAMİ YEN'İN RUHU SIZLADI"

Hamit Turhan: Benim bu maça özgü söyleyeceğim bir iki kelam olacak: Galatasaray, Batshuayi'den kesinlikle çıkmalı; zira Ziyech'den çok da farklı bir haleti ruhiye içerisinde değil ve bu temposuyla, olmayan aidiyet duygusuyla bundan daha fazla katkısı olmaz takıma. Ajax maçında altı pastan tribünlere yolladığı top, aslında Galatasaray Yönetimi’ne atılmış bir goldü! Bunlar tüccar topçular ve Galatasaray bu tuzağa düştü. Bu adamların Galatasaray'dan eşek yüküyle para kazanmaları, Barış Alper Yılmaz’a büyük ayıptır, haksızlıktır, hatta hakarettir. Galatasaray'ın, Yunus'tan sonra yakında bu çocuğu da kaybetme ihtimali yüksektir. Muslera'nın çok güçlü bir alternatifini, hatta onu yedekleyecek bir ismi sağ bek, sol bekten önce bulmalı yönetim. Yunus Akgün bugüne kadar çok katkı verdi ama istikrarsız ve menajer kuklası bu Karadeniz çocuğuyla bahar olmayacağı bilinmeli ve kesinlikle onunla rekabet edecek bir oyuncu daha getirilmeli. Galatasaray bir his takımıdır. Galatasaray'ı hissetmeyen ne futbolcu ne teknik heyet ne de yöneticinin bu kulüpte yeri yoktur. Kulübün, takımın içinde bazı ayrık otları var ve onların acilen temizlenmesi gerekir. Galatasaray'ın, kurucusu Ali Sami Yen'in kuruluş manifestosundaki gibi fabrika ayarlarına dönmesi zorunluluktur. Galatasaray, Ali Sami Bey'in de işaret ettiği gibi Avrupa Fatihi'dir ve öyle kalmalıdır. Ben burada el artırıyorum. Galatasaray sadece Avrupa Fatihi değildir, Dünya Fatihi'dir de aynı zamanda. Kulüp, dinamiklerini buna göre güncellemelidir. Ajax bir teferruattır; geçmişten geleceğe uzanan sonsuz yolculukta... Galatasaray'ı yönetenler; yönetim, kongre üyeleri vs. bunu idrak etsinler yeter! (Fanatik)