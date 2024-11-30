Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan borç sözleri: 'Gerekli hamleler yapılmazsa...'

Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:28

Güncelleme: 30.11.2024 - 14:29

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün olağan genel kurulunda açıklamalar yaptı.

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'un scout ekibine elimizden gelen desteği yapıyoruz. Futbol A Takımı'nın sorumlusu Şenol Güneş, onlara destek sağlayacağız. Bu faiz yapısı ve bu ortamda borçlar sürdürülebilir durumda değil. Anlatıyoruz ama anlaşılamıyor. Anlaşılmak istenmediğimiz için anlaşılmıyor sanırım" dedi.

'BU HAMLELER YAPILMAZSA TRABZONSPOR'UN BORCU 12 MİLYAR TL'

Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunun gelir yapısı ortada. 3 puandan aldığımız para deplasmana gidip gelme ve otel paramızı ucu ucuna karşılıyor. Trabzonspor'un geliri ile gideri arasında 50 milyon Euro fark var! Bu durumları diğer kulüp başkanları da söylüyor. Bu ekonomik hamleler yapılmasa, Trabzonspor'un borcu 12 Milyar TL! SPK'ya bağlı bir şirketiz, kurallar dışında hareket etmemiz mümkün değil! Bu paralar geldi mi, gelmedi mi gibi sorular gündeme geliyor! Daha fazla nasıl anlatılabilir, bilmiyorum" sözlerini sarf etti.

'BÜYÜK PROJELERİMİZ VAR'

Ertuğrul Doğan son olarak, "Önümüzde 2 Milyar TL'yi geçen vergi borcu var! Bunun üzerine çalışma yürütüyoruz! Seneye 3-4 Milyar'ı bulduğunda, insanlar 'Bu nasıl oldu?' diyecek. Zaten %56 faiz yiyoruz! Tüm kulüplerde gelir ve gider arasında dengesizlik var. Büyük projelerimiz var, bunları yapabilirsek; borcu sıfırlamaya yakın duruma getirebiliriz. Bu paraları bulabiliriz. Biz bu faizlere yakalanmasaydık, 4 Milyar TL borcu değil, 1 Milyar TL gibi bir borcu konuşacaktık. Faiz kararı, piyasanın verdiği bir karar ver Trabzonspor ile alakalı değil. İstanbul ve Trabzon'da arsa için geçen hafta Ankara'daydık. İnşallah bu projeleri parça parça açıklamaya başlayacağız. Trabzonspor'un 30 Milyon Euro'ya yakın bir ödemesi var. Bir şekilde bu işin altından çıkılacak" ifadelerini kullandı.