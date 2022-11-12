Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını yorumladı: 'İki bıçak seç kendine'

"İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR"

AKSAL YAVUZ: Abdullah hocaya sormak lazım, tamam bazı oyuncular takıma geç katıldı, hazır değildiler, zamana ihtiyacı oldukları doğru da, on üç hafta oldu, bir o kadar daha mı beklenecek? Lider Fenerbahçe, senin geçen sene yaptığını devreye sokarak açık ara yoluna devam ediyor. Trabzonspor’un yükseliş devrinde kafaya koyduğun şapkayı önüne koyup nerede yaptığını kırk beş günlük arada düşünmen vaktidir! Velhasıl kelam son şampiyonda işler yolunda gitmiyor. Nwakaeme ayrıldı. Perez, Visça ve Dorukhan’ın eksikliği hissediliyor, dün gece Trezeguet ve Bakasetas yoktu ancak Trabzonspor gibi bir takımın formasını giyen, armasını taşıyan oyuncuların bu skorları almaya, böyle oynamaya hakkı yok. Bu kadar da olmaz...! (MİLLİYET)