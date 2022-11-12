Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını yorumladı: 'İki bıçak seç kendine'
Spor yazarları, Trabzonspor'un MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.
"GEMİYİ TERK EDEN DÖNMESİN"
CEMAL ERSEN: Bu takımı uzun yıllar sonra şampiyonluğa taşımış bir teknik direktöre elbette saygı göstermek gerek. Üstelik kadronun yarısından fazlası değişmiş ve sistem problemi gündemde iken. Balık hafızalı bir milletiz. Dünü çabuk unutur, günü sorgular ve yargılarız. Önüne de kimi katarsak siler süpürürüz. Durun yahu; 13 hafta bitti. Gemiyi terk edenler atsın kendini denize. Sonra can simidi atsanız da dönemezler geriye! (MİLLİYET)
"İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR"
AKSAL YAVUZ: Abdullah hocaya sormak lazım, tamam bazı oyuncular takıma geç katıldı, hazır değildiler, zamana ihtiyacı oldukları doğru da, on üç hafta oldu, bir o kadar daha mı beklenecek? Lider Fenerbahçe, senin geçen sene yaptığını devreye sokarak açık ara yoluna devam ediyor. Trabzonspor’un yükseliş devrinde kafaya koyduğun şapkayı önüne koyup nerede yaptığını kırk beş günlük arada düşünmen vaktidir! Velhasıl kelam son şampiyonda işler yolunda gitmiyor. Nwakaeme ayrıldı. Perez, Visça ve Dorukhan’ın eksikliği hissediliyor, dün gece Trezeguet ve Bakasetas yoktu ancak Trabzonspor gibi bir takımın formasını giyen, armasını taşıyan oyuncuların bu skorları almaya, böyle oynamaya hakkı yok. Bu kadar da olmaz...! (MİLLİYET)
"İLAÇ GİBİ BİR ARA"
ENGİN KEHALE: Açıkçası Dünya Kupası arasını en çok isteyecek takımların başında Trabzonspor geliyor. Saha içerisinde iyi yaptığı işleri sürekli kılamayan, set oyununda rakip ceza sahasına yaklaşmakta ve beklerini oyuna katmakta sıkıntı yaşayan, net golcüsünü hala bulamayan Karadeniz ekibinin kendine gelmesi ve şampiyonluk yarışına tutunabilmesi için bu bir buçuk aylık dönem ilaç gibi gelecektir. (HÜRRİYET)
"BU TAKIM NEDEN SAVAŞMIYOR?"
ZEKİ UZUNDURUKAN: Trabzonspor'a bir taktik disiplin yok. Ezbere bir oyun var. Böyle olunca da sonuç almak tesadüflere kalıyor. Trabzonspor, gelecek adına ümit vermiyor! Sahada yaratıcı, skoru değiştirecek oyuncu sayısı çok az Bordo-mavililerin. Abdullah Avcı, sahanın en iyisi Abdülkadir'i 56'da neden kenara aldı, anlayan varsa bana anlatsın lütfen! Djaniny dışındaki yapılan değişikliklerin oyuna bir katkısı da olmadı! Bu da çok düşündürücü... Sezonu şampiyon tamamlayan bir takım; 12 yeni transfer yaparsa, eksik mevkiler belliyken, buralara pansuman yapmak yerine 'al gitsin!' mantığı ile hareket ederse, böyle ne oynadığını kimsenin çözemediği bir takıma dönüşür! (FOTOMAÇ)
"EYVAH!"
ERMAN TOROĞLU: Trabzonspor golü atınca Abdullah Avcı skoru korumak için hemen Siopis'i hazırladı. Ama daha Siopis oyuna girmeden golü yiyince, o plan da bozuldu. Trabzonspor'un tamam skoru koruması lazım ama tamamen defans yaparak değil. Topu kaleden en uzak yerde ve ayağında tutarak yaparsın. Ankaragücü ne var ne yok 90 dakika mücadele etti, zaten başka şansı da yoktu. Kümede kalmak için bu tarz oynayacaksınız. Hele rakibiniz büyük takımsa. Son saniyelerde maç Ankaragücü'ne geldi ama inanılmaz bin pozisyon kaçtı. Futbolda böyle şeyler var. Ama şu bir gerçek, Trabzonspor maalesef yavaş yavaş hedeften uzaklaşıyor. Liderle bu kadar puan farkını kapatabilecek mi, soru işareti? Hele ki aradaki puan farkı iki hanelere doğru giderse, eyvah... (SABAH)
"İKİ BIÇAK SEÇ KENDİNE"
BÜLENT TİMURLENK: Abdullah Avcı'nın Maxi Gomez'de bu kadar ısrarcı olmasını anlayabilmek mümkün değil. Yusuf ve Abdülkadir'in haklı olarak kenara geldiği oyunda sağ kanada Djaniny, sola Naci'yi alıp Bardhi'yi forvet arkasına çektiğinde doğru oyunu da bulmuşlar, Ankaragücü orta sahası oyundan düşmeye başlamıştı. Golü bulup, doğru ama saçma bir kuralın getirdiği penaltıyla tabela 1-1'e geldiğinde Avcı gemileri yakmış, Hamsik ve Gbamin kenara gelmiş, Siopis ve Umut ile takımı geçen hafta derbinin sonundaki Beşiktaş gibi 4-2-4'e dönmüştü. Geçen sezon 13 maçta 10 galibiyet alan Trabzon, bu sezon 6 galibiyette kaldı ve mağlubiyet sayısı 2... Araya giderken hayat, Murathan Mungan dizesi gibi: İki bıçak seç kendine. (SABAH)
"SORUNLAR BİR HAYLİ FAZLA"
İSKENDER GÜNEN: 1-1'lik sonucu bu maçın hakkı olarak değerlendirebiliriz. Görünen o ki Trabzonspor'da sorunlar bir hayli fazla. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, iki kenardan da istenilen atak girişimlerinin yoksunluğu, orta alanda her şeyin Hamsik ve Bakasates'ın performansına bağlı olduğu bir oyun var. Önde ise beklentilerin çok uzağında bir yapı var. Sonuç 1 puan ama 1 puanın alınmasındaki en büyük etki; kaleci Uğurcan'ın uzatmalarda kurtardığı top oldu. Kırılma noktası olarak değerlendirebiliriz. (SABAH)
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