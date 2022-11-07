Suratına darbe almıştı: Trabzonspor'da Marc Bartra'nın durumu belli oldu
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırladığı karşılaşmada aldığı darbe nedeniyle sakatlanan İspanyol futbolcu Marc Bartra'ya dikiş atıldı.
Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada yüzüne tekme gelen ve karşılaşma sonunda hastaneye kaldırılan Marc Bartra’nın üst dudağına 8 dikiş atıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanan Trabzonspor - Konyaspor maçında Uğurcan Yazgılı ile girdiği pozisyonda yüzüne tekme gelen ve bir süre yerde kalan Marc Bartra karşılaşma sonrası baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren tecrübeli stoperin yapılan kontrollerinde önemli bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenirken, Bartra'nın üst dudağına aldığı darbe nedeniyle 8 dikiş atıldı.
"GECEYİ HASTANEDE GEÇİRMEK ZORUNDA KALDIM"
Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bartra, “Dünkü yaşanan hareketten dolayı nasıl olduğumu soran herkese yanıt olarak, dudağıma 8 dikiş atıldı ve önlem olarak geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. Şu an çok iyiyim, neredeyse toparlandım ve Cuma günkü önemli maçımızı düşünüyorum. Gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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