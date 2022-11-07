Trabzonspor'un Onur Bulut teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 18:14

Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi hazırlıkları devam ediyor.

Fırtına, devre arasında kanatlara ve orta sahaya transfer yapmayı planlıyor. Takvim'in haberine göre hedefteki isimlerden biri de Kayserispor forması giyen Onur Bulut.

Trabzonspor, Kayserispor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Onur için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacak. Haberde bordo-mavililerin tecrübeli oyuncu için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Yıldız oyuncu da önceki günlerde yaptığı açıklamada Trabzonspor'a yeşil ışık yakmıştı. Onur Bulut bu sezon 12 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asist üretti.

ONUR BULUT KİMDİR?

Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut, 16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'nın Werdohl şehrinde dünyaya geldi. Hem Türk hem de Alman asıllı olan futbolcu, 1999 yılında FSV Werdohl'da futbola başladı.

Onur'un Kayserispor ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Onur bu sezon Kayserispor formasıyla 12 maçta görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asist üretti. Onur'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.