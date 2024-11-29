Spor yazarları AZ Alkmaar - Galatasaray maçını yorumladı: 'İki puan kaybetti ama bir oyuncu kazandı'
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.
'TOTTENHAM MAÇINDA ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ'
Ebru Kılıçoğlu: "G.Saray’ın bir önceki Avrupa Ligi maçında, Tottenham karşısındaki futbolu çıtayı o kadar yükseltmişti ki, AZ Alkmaar başlangıcı soğuk duş oluyor herkese. Ama en çok da futbolculara... Zira ‘gençlik tecrübeye karşı’ konu başlıklı bu maçta, AZ Alkmaar’ın hevesli kadrosu Galatasaray’ın hatasını affetmiyor ve dakikalar 2’yi gösterdiğinde skoru Mijnans’ın golüyle 1-0 yapıyor. Galatasaray zaten dengesiz başladığı karşılaşmada bir de yediği golle moralini bozunca kendine gelmesi için 15 dakika geçmesi gerekiyor. Bu dakikadan itibaren G.Saray sahaya yayılmaya, rakip alana daha güvenli geçmeye ve gol peşine düşmeye başlıyor. Her zamanki gibi baskılı ve rakibi yıpratan bir futbol değil bu başlangıçta. Ama yavaş yavaş özellikle de savunma güvenliğini sağladıkça baskısını artırıyor. Yine de bulduğu birçok net pozisyonundan ancak bir tanesini yollayabiliyor ağlara: 43. dakikada Mertens’in asistini ağlarla kavuşturan Osimhen’in golü... G.Saray, 5 uzatma dakikası da dahil maç boyunca ısrarla istediği galibiyet golünü bir türlü bulamıyor. Performans var ama üç puana yetmiyor..." (Cumhuriyet)
'METEHAN DAHA FAZLA SÜRE ALMALI'
Levent Tüzemen: "Yenilen gol de Nelsson'un hamle yapmakta ağır kalması yüzünden oldu. Osimhen'in istekli hali, çalışkanlığı ve attığı gol ilk yarı için kötü oyuna moral getirdi. 2. yarı Sanchez 3'lünün göbeğine geldi, Nelson çıkıp Metehan girdi ve sağ savunmaya yerleşti. Bu hamle G.Saray'ın asık yüzünü güleç hale getirdi. Sanchez'in geriden oyunu yönetmesi Sara'yı da Mertens'i de Yunus'u da toparladı. G.Saray oyunun kontrolünü eline geçirdiği gibi AZ Alkmaar kalesinde pozisyonlar ürettti. İlk yarı Muslera art arda gelişen iki pozisyonda net gollük şutları önledi. Buruk, Nelson-Metehan değişikliğini ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Kritik anlarda Alkmaar ataklarını önleyen Metehan artık G.Saray'da daha fazla süre almalıdır. Bu arada Mertens'in liderliğinin yanısıra çalışkanlığını, rakibini kovalamasını ve önde baskı yapmasını alkışlıyorum. İkinci yarı çok baskın oynayan Galatasaray kazanamadı ama yoluna yenilgisiz devam ediyor." (Sabah)
'DÜŞÜŞÜN NEDENİ OKAN BURUK'UN ISRARI'
Uğur Meleke: "Dün Galatasaray’ı ağırlayan AZ takımı, bir geçiş sürecinin içinde. U19 takımı UEFA Youth League şampiyonu oldu; Barcelona’yı 3-0, Real’i 4-0, Eintracht ve Hajduk’u 5-0 yenerek kazandılar kupayı. Alkmaar yönetimi de o süper gençleri A takıma dahil etti. Bu arada Reijnders, Kerkez, Pavlidis, Karlsson gibi starlarını da büyük takımlara sattı. Tabii ki teknik direktörlük görevine de, U19’ları Avrupa şampiyonu yapan Martens getirildi. Biz 22 yaşındaki Metehan’ı çocuk kabilinden değerlendiriyoruz ama dün o oyuna girdiğinde, 2002 ve sonrası doğumlu tam 6 Alkmaarlı vardı sahada! Dün Galatasaray’ın performansı, 3 hafta önce Alkmaar’da ikinci yarıda tükenen Fenerbahçe’ye göre elbette daha iyiydi. Ancak Okan Buruk’un 3-5-2 ısrarı, bence hem savunmadaki dağınıklığın, hem de 100 metrede oynamakta güçlük çeken Yunus-Barış’taki düşüşün nedeni." (Hürriyet)
'İKİ PUAN KAYBETTİ AMA BİR OYUNCU KAZANDI'
Burak Özdemir: "Galatasaray, kazanma olasılığının yüksek olduğu bir maçta bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Bunda sahadaki bazı oyuncuların vasatın altında kalmasının büyük payı vardı. Victor Nelsson'daki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Danimarkalı'ya birkaç isim daha eşlik edince beraberlik kaçınılmaz bir hal aldı. Okan Buruk devre arasında hiç macera aramadan Nelsson'un yerine genç Metehan'ı oyuna aldı. Metehan bugün görevini eksiksiz yerine getirdi. Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim'den sonraki stoper artık Metehan olmalı. Hem cesareti hem de topun olduğu bölgedeki anlık reaksiyonları Türk futbolunun kaliteli bir oyuncu kazanacağına işaret ediyor. Galatasaray, Hollanda'da belki iki puan kaybetti, ama bir oyuncu kazandı! (Fanatik)
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