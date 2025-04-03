Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi... Göztepe, 49 yıl sonra bir ilki başardı!
Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'ndan elendi. Siyah-beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından maçın büyük bölümünü 10 kişi tamamladı. Göztepe'nin tüm golleri Romulo'dan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kaybetti.
Beşiktaş, 30. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Göztepe, 38. dakikada Romulo ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Göztepe, Romulo'nun 79. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı. Romulo, 81. dakikada ise savunmanın arkasına gönderilen topta bir kez daha fileleri havalandırdı ve durumu 3-1 yaptı.
Beşiktaş, sahasındaki maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un 36. dakikada direkt kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
49 YIL SONRA YARI FİNAL
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'na veda etti. Göztepe ise 49 yıl sonra yarı finale yükseldi. Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, ligde hafta sonunda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
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