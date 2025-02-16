Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Maç seçmese zirvede yer alırdı'
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı.
"EKİP MÜCADELESİ"
Adnan Dinçer: Maça dengeli başlamak isteyen Beşiktaş’ın kalesinde beklemediği şekilde golü gördükten sonra reaksiyon vermesi zaman aldı. Kartal’ın ilk yarının sonunda başlayan, 2. devre artan kazanma isteğinde en büyük etken taraftarıydı. Şampiyonluk iddiası kalmayan takımların bu tip maçlarda yükselişe geçmek istemesi doğaldır. Taraftarla iyi bir uyum sağlamak isteyen yeni yönetim ve Solskjaer’in her maç üzerine koyup daha olumlu futbol oynatma çabası devam etmeli. Beşiktaş seyiricisi içeride her zaman kazanmak için tribündeki yerini alır. Beşiktaş’ın oyun içindeki dönüşünün büyük bölümü ikinci yarıdaki gayretli ekip mücadelesi ve takım savunmasıdır. Unutulmamalı maçlar tek devre değil 90 dakikadır. (Cumhuriyet)
"YAKIŞAN FUTBOL"
Gülengül Altınsay: Rafa Silva’nın pasını Visca kapıyor ve ardından Banza vuruyor; Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Oysa ki oyuna iyi başlayan taraf Beşiktaş. Ardından Bordo-Mavililer de topa ortak oluyor ama gole yakın taraf hep Beşiktaş. Rafa, Joao Mario ve Rashica sürekli yer değiştiriyor ancak bu pek etkili değil. Immobile de yine hareketsiz ve etkisiz. İkinci yarıda Masuaku’yu sol kanattan daha sık indirip, Gedson Fernandes’i ileri sürünce yoğun baskı üretiyor Siyah-Beyazlılar. Bunun ödülünü önce Masuaku’nun pasında Rafa’nın net şutuyla sonra Gedson Fernandes’in başlattığı atakta Rashica’yla buluyor: 2-1. Geriye düşülen maçta kazanılan üç puan bir yana Beşiktaş’a yakışan futbol da bu işte. Kartal, Solskjaer yönetiminde yavaş yavaş havalanıyor. (Cumhuriyet)
"SOLSKJAER'DEN DOĞRU TEŞHİS, HIZLI TEDAVİ"
Uğur Meleke: Geçtiğimiz hafta sonu Sivas-Beşiktaş maçı öncesi Norveçli teknik adam Solskjaer, aynen şu sözcükleri söylemişti Bein Sports mikrofonlarına: “Takımımın bu sezon oynadığı 20 kadar maçı izleme ve analiz etme fırsatı buldum. En büyük problem, geriden oyun kurarken çok kolay top kaybı yapmamız. Öncelikle o sorunu çözme adına orta sahada bir anlayış ve personel değişikliğine gittim.” Sivas maçında orta üçlüde Gedson, Oxlade ve Joao Mario’ya görev verdi Solskjaer. Beşiktaş sezonun en doyurucu deplasman oyunlarından birini oynadı orada. Gerçekten de özellikle birinci-ikinci bölge geçişinde pas yüzdesinin yüksekliği dikkat çekti. Aradan bir hafta geçti, teşhisinin doğruluğunun farkında olan Solskjaer, benzer bir kadro seçimiyle çıktı Trabzonspor maçına. Merkezde yine Gedson-Oxlade ikilisine görev verdi, 60’tan sonra Amir devam etti aynı role. Yine pas yüzdesi yüksek, yine üçüncü bölgeye örerek gidebilen bir Beşiktaş izledik. Üçüncü bölgede topu daha çok kanatlara taşıdılar, hücum aksiyonlarının başrollerinde Masuaku ve Rashica vardı genelde. Solskjaer’in teşhisi doğruydu, tedavisi de doğru. Beşiktaş pozitif bir değişim-dönüşüm içinde. (Hürriyet)
"MAÇ SEÇMESE ZİRVEDE YER ALIRDI"
Murat Özbostan: Büyük maçları kazanan bir Beşiktaş var farkında mısınız? Yani okyanusu geçiyor ama derede boğuluyor.. Oysa şu büyük maçlarda oynadığı oyunu sezon başından beri sergilese herhalde şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe yalnız kalmazdı.. Takım büyük maçları seviyor ama rakip zayıfsa havlu atıyor! Beşiktaş ikinci devre gaza bastı.. Bakın buradaki en önemli şey taraftardı.. Masuaku'nun ilk golde hata yapan Rafa Silva'ya golü attırması Beşiktaş'ı kendine getirdi.. Rafa Silva'nın vuruşu harikaydı.. Beşiktaş çok önemli bir maçı kazandı. (Sabah)
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