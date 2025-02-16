Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Maç seçmese zirvede yer alırdı'

"SOLSKJAER'DEN DOĞRU TEŞHİS, HIZLI TEDAVİ"

Uğur Meleke: Geçtiğimiz hafta sonu Sivas-Beşiktaş maçı öncesi Norveçli teknik adam Solskjaer, aynen şu sözcükleri söylemişti Bein Sports mikrofonlarına: “Takımımın bu sezon oynadığı 20 kadar maçı izleme ve analiz etme fırsatı buldum. En büyük problem, geriden oyun kurarken çok kolay top kaybı yapmamız. Öncelikle o sorunu çözme adına orta sahada bir anlayış ve personel değişikliğine gittim.” Sivas maçında orta üçlüde Gedson, Oxlade ve Joao Mario’ya görev verdi Solskjaer. Beşiktaş sezonun en doyurucu deplasman oyunlarından birini oynadı orada. Gerçekten de özellikle birinci-ikinci bölge geçişinde pas yüzdesinin yüksekliği dikkat çekti. Aradan bir hafta geçti, teşhisinin doğruluğunun farkında olan Solskjaer, benzer bir kadro seçimiyle çıktı Trabzonspor maçına. Merkezde yine Gedson-Oxlade ikilisine görev verdi, 60’tan sonra Amir devam etti aynı role. Yine pas yüzdesi yüksek, yine üçüncü bölgeye örerek gidebilen bir Beşiktaş izledik. Üçüncü bölgede topu daha çok kanatlara taşıdılar, hücum aksiyonlarının başrollerinde Masuaku ve Rashica vardı genelde. Solskjaer’in teşhisi doğruydu, tedavisi de doğru. Beşiktaş pozitif bir değişim-dönüşüm içinde. (Hürriyet)