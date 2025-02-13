Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı devirdi: Kupa Voley'de Dörtlü Final'e çıktı!

Beşiktaş, Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eti.

Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı devirdi: Kupa Voley'de Dörtlü Final'e çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 22:18

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı. 

Beşiktaş ise turnuvaya veda eden takım oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Emine Arıcı)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu)

Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-13

Süre: 129 dakika (28, 29, 25, 26, 21)


Etiketler: #AXA Sigorta Kupa Voley #beşiktaş #Türk Hava Yolları

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