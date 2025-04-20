Kadıköy'de 6 gollü nefes kesen maç... Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikada yıkıldı!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 18:05

Güncelleme: 20.04.2025 - 21:04

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Kayserispor'un golleri 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 72 puana yükseldi. Kayserispor, puanını 37 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-3 Kayserispor

90+4' GOL | Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Talha Sarıarslan kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

93' Kayserispor'da Baran Ali Gezek'in yerine Mehmet Özbek oyuna dahil oldu.

92' TEHLİKELİ ATAK! Kostic, sol kanattan topu taşıyarak kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak savunmada Jeanvier'in müdahalesi sonrası En Nesyri'nin eline çarptı. Kayserispor, serbest vuruş kullanacak.

91' Carlos Mane, bir kez daha sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Bir kez daha meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.

89' Carlos Mane, sol kanattan ceza sahasına yüksek bir top gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in ellerinde kaldı.

82' Kostic, sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına yerden çevirdi. Savunmada Jeanvier, topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

81' Kayserispor'da Nazon'un yerine Talha Sarıarslan oyuna dahil oldu.

80' Fenerbahçe'de Saint Maximin ve Dusan Tadic'in yerlerine Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

79' GOL | Anderson Talisca, sol ayak içiyle kullandığı penaltı atışında kaleci Bilal'ın soluna doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

78' PENALTI! Hakem Oğuzhan Çakır, VAR incelemesinin ardından pozisyonu monitörden izleyerek Gökhan Sazdağı’nın topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı kararı verdi.

77' Oğuzhan Çakır, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izlemeye davet edildi.

77' Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda Skrinar'ın arka direkte kale sahasına çevirdiği top sonrası Gökhan'a çarpan top sonrası Fenerbahçeli oyuncular hakem Oğuzhan Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu.

76' Kayserispor'da Nurettin Korkmaz'ın yerine Kayra Cihan oyuna dahil oldu.

73' Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kayserispor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

71' BİR ŞUT! Oğuz Aydın, ceza yayının sağından sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

64' GOL | Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Bilal, kalesinden çıkarak topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Ceza yayına seken topa Saint Maximin gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

62' Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Szymanski'nin yerlerine Kostic ve Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

59' Oğuzhan Çakır, VAR ile diyaloğu sonrası mücadelenin köşe vuruşuyla hareketlenmesini istedi.

59' Edin Dzeko, ceza sahası sol çarprazından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı gitti. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Oğuzhan Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu.

56' Karimi, orta alanda Saint Maximin'e faul yaptı. Pozisyonun ardından gerginlilk yaşayan Fred ve Karimi sarı kart gördü.

55' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Nazon, ön direkte topu karşıladı. Fenerbahçe, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

54' Fenerbahçe'de Diego Carlos'un yerine Edin Dzeko oyuna dahil oldu.

51' Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Savunmada Karimi, topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

48' GOL | Gökhan Sazdağı, sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Nazon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten sekip Livakovic’e çarptı ve ağlara gitti.

42' BİR KAFA! Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda En Nesyri'nin yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

41' Saint Maximin, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak Attamah araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36' GOL | Saint-Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Bilal, topu kontrol etmekte zorlanınca araya giren Anderson Talisca, altıpas içinde yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

34' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın kafa vuruşu savunmadan döndü ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Julian Jeanvier, topu uzaklaştırdı.

33' Kullanılan köşe vuruşunda Kayserispor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

31' Mert Müldür, sol kanatta 3 Kayserisporlu oyuncudan sıyrılıp çizgiye indi. Savunmada Attamah, araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe , sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

29' TEHLİKELİ ATAK! Dusan Tadic, ceza sahası solundan kale sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

24' Fred'in orta alandan Kayserispor savunmasının arkasına sarkan En Nesyri'ye gönderdiği derin pasta meşin yuvarlak, kaleci Bilal'de kaldı.

22' Saint Maximin, sol kanattan iki Kayserisporlu oyuncudan sıyrılıp ceza sahasının soluna girerek sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmada Attamah'tan dönerek taca çıktı.

20' Mert Müldür, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in ellerinde kaldı.

16' DİREKTEN DÖNDÜ! Allan Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Sonrasında Nurettin Korkmaz topu uzaklaştırdı.

15' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak savunma araya girerek topu dışarıya gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' GOL | Skriniar, savunmadan çıkarken orta alana doğru gönderdiği topta Szymanski'den önce Gökhan Sazdağı araya girerek topu kazandı ve savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'e derin bir top gönderdi. Ramazan, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

4' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması ceza sahası içinde topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

3' Allan Saint Maximin, rakip yarı alanın solunda Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.