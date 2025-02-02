Rachid Ghezzal'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Sirk devam ediyor'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 22:51

Güncelleme: 02.02.2025 - 22:51

Çaykur Rizesporlu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçının ardından paylaşımlar yaptı.

Maçın 78. dakikasında oyundan çıkarken önce ağır davrandığı, ardından hakeme itirazı için iki sarı kartla kırmızı kart gören Rachid Ghezzal, maç sonu yaptığı ilk paylaşımda "Sirk devam ediyor" yazdı.

Ghezzal, ikinci paylaşımında ise "Hakeme 'f..k off' dediğim için kırmızı kart gördüm" yazdı.

"BÜYÜK BİR REZALET"

Öte yandan Tivibuspor'a konuşan Ghezzal, "Büyük bir rezalet! Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim. Maçı kimin kazanacağına karar verdi. Başka kulüplere de bu oluyor. Bu şartlarda mücadele etmemiz imkansız. Bu şekilde oynamak imkansız. Çok güzel bir ülkemiz var, takımımız var. Hakemler, işini iyi yapmıyorlar. Saha içinde çok kullanılan bir cümle olan 'f... off' dedim, bu cümleyi söylediğim için atıldım. Şampiyonlar Ligi'nde bu cümleyi söylesem atılmazdım. Hakem bunu kişisel algıladı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün her şeyimizi verdik. Her hafta aynı şeyler yaşanıyor, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ghezzal'ın paylaşımları şu şekilde: