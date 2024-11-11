Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı: 'Özür dilekçesi gibi bir galibiyet'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"MOURİNHO'SUZ FENERBAHÇE"
Hilmi Türkay: "Mourinho daha ne kadar tribünde maç izleyecek acaba? Portekizli açıklamalarına ve yaptıklarına biraz dikkat etmeli diye düşünüyorum. Gereksiz sözler sarfedeceğine vaktini Fenerbahçe'yi nasıl ayağa kaldırmalıyım diye düşünmeye ayırmalı. Burası kimsenin özel alanı değil. Dünyanın Avro’sunu alıyorsan işini hatasız yapmak zorundasın diye düşünüyorum.
Fenerbahçe’nin ilk golünü atan Samet Akaydın adına sevindim. Çünkü tribünlerin, performansını pek beğenmediği isimlerden biri. Bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıkan Mert Hakan’ı mücadelesinden dolayı alkışlıyorum. Nesyri ne iş yapar, kim getirdi gerçekten merak ediyorum! G.Saray Osimhen’i alıyor, F.Bahçe Nesyri'yi… Takımda bu formaya yakışmayan oyuncu sayısı fazla. Hep yanlış transfer politikası. Tadic şık bir penaltı attı. Ya Ambarat’ın füzesi. Şapka çıkartılır gölüne. Fenerbahçe adına güzel bir geceydi." (Cumhuriyet)
"FUTBOLU BASİT OYNAYAN ADAM: DUSAN TADIC"
Engin Kehale: "Jose Mourinho’ya bir tavsiye verebilme şansım olsa, ödül-ceza sistemine bir ekleme önerirdim. Bir hücumda top Tadic’in ayağına değmez ise diğer oyunculara ceza verilsin. İşin şakası bir yana, Sırp oyuncunun az temasla sahaya kattığı akıl, tempo ve yaratıcılık gerçekten olağanüstü. Onun penaltı golü maçı çözse de o aslında sadece bir son vuruştu. Maçın adamı olması için gol dışındaki yaptıklarına bakmak yeterli." (Hürriyet)
"ÖZÜR DİLEKÇESİ GİBİ BİR GALİBİYET"
Gürcan Bilgiç: "Alkmaar'daki "fiyaskonun" peşinden, taraftarla barışmak için böyle bir maça ihtiyaçları vardı. 90 dakika boyunca sahada bir Fenerbahçeli'nin istediği her şey vardı; kaçan goller, coşku, baskının peşine düşen bir kadro ve rakibi silen mutlak hakimiyet.
Sadece galibiyet değil performanslarla da bir takım-taraftar barışması var gecede. Tadic'in hücumu yönetmesi, Maximin'in tekrar "yıldız" olduğunu hatırlaması, Dzeko'nun soğukkanlı liderliği, Amrabat'ın füzesi. Takım olarak kendileriyle de "yeniden" tanıştılar." (Sabah)
"MAXIMIN REALİST FUTBOL OYNADI"
Ömer Üründül: "Mert Hakan ve Samet ciddi maç eksiklikleriyle ilk defa ilk 11'de yer aldılar. Samet defansif görevini yaparken ilk golü de atan isimdi. Mert Hakan da sahanın en iyisiydi. Mourinho'nun düşünmesi gereken, takımda bazı formsuz isimler varken niye bu iki futbolcu bugüne kadar düşünülmedi.
Maximin, bu sezon ilk defa realist bir futbol oynadı. Bu da ileriye dönük olumlu bir işaret. İlk defa oyundan çıkmadı, bir de güzel gol attı. İşi bilen usta bir ön libero Amrabat olumlu performansına bir de mükemmel gol ekledi.
VAR hakemleri ne yazık ki protokolün bir numaralı ilkesi olan çok net kanıt olayını hâlâ öğrenemediler. Samet'in golünde ne gördüler de hakemi incelemeye çağırdılar?" (Sabah)
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